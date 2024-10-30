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日駐港總領事將離任　稱香港內地仍有分別　指難與港府「科學討論」水產禁令 (12:03)

日本駐香港總領事的岡田健一將離任。岡田健一日前接受日語媒體《香港經濟新聞》訪問時，形容香港是中國的「空氣管道」，令人才、資金及信息進出和流通，他另寄語港人對日維持正面態度，希望本港推行的愛國教育及新設的抗戰博物館不會遺下負面影響。對於本港因應福島核污水排放而禁止部分日本水產進口，岡田健一則指，在事件上難與特區政府作「科學討論」，質疑港府判斷與市民看法有落差。

岡田健一指，日本有人認為香港已完全融入內地，「一國兩制」虛有其表，但他認為本港與內地實際上仍有所不同，而且港人活躍於世界各地，另形容中國與日本及世界各國的關係如「大門緊閉」，而香港則有如「空氣管道」。

岡田健一回顧任內工作時，指最大的挑戰是福島核污水排放相關問題，稱國際原子能機構調查持續兩年後亦認為水質「安全」，惟港府仍不接受結果，令他感到震驚。他稱該事件令他感到特區政府作「科學討論」，又認為特區政府的判斷「與市民感覺有落差」。

岡田健一又讚揚港人相比日本人更具速度感和靈活，同時兼具禮貌與機智，予人熱情和活力的感覺，是港人魅力所在。他亦對日本文化在港滲透度之高感到訝異，指日本料理，動畫、漫畫文化均在港受歡迎，期望香港能持續幫助日本文化與產品向世界傳播，亦希望在港生活的日本人可以進一步推廣日本文化，可持續與香港共存共融。

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