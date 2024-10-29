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瀑布灣命案25歲女傭亡　外籍男子涉謀殺　與港妻今午返港同落網 (22:06)

香港仔瀑布灣公園發生懷疑謀殺案，一名約25歲女傭死亡。警方今日(29日)下午5時許拘捕一對從內地返港夫婦，分別34歲及36歲，其中持香港身分證的外籍男子涉嫌謀殺，其本地妻子涉嫌協助罪犯，兩人正被扣查。據調查，女死者並非受聘於被捕人家中，但與男被捕人本身互相認識，兩人於前晚（27日）一同乘的士到瀑布灣公園，其後男子自己離開，女死者翌日才被發現。

港島總區刑事總部警司冼國明指，警方昨（28日）早上約7時半接獲街坊報案，指發現一名女子倒臥在香港仔瀑布灣公園，在水中載浮載沉，街坊於是通知管理員報案。警方及救護員到場，該女子被當場證實不治。警方發現死者額頭、後腦均有創傷，傷口約2厘米至4厘米不等，四肢亦有輕微損傷，至於死者衣服及財物均完整。初步驗屍報告顯示死者頭部曾受硬物撞擊，相信事後在水中溺斃。

根據調查及證人消息，警方發現前晚約11時，男被捕人與女死者一同乘搭的士到現場，登上瀑布頂，約30至40分鐘後，男被捕人匆匆乘的士離開現場，直到翌日女死者於瀑布底部被發現。

警方鎖定疑犯身分，到其位於鴨脷洲的寓所調查，發現男疑犯及妻子已離開，並一同前往內地。至今日，該對夫婦回港，被警方拘捕，兩人正被扣查。警方初步調查，相信男被捕人與女死者相識，但女死者非受聘於被捕人家中，兩人關係及認識多久有待調查。

警方初步調查，死者為一名東南亞來港任職家傭的女子，年約25歲，來港約3至4年；兩名被捕人分別為一名持香港身分證的外籍男子，以及其本地妻子，兩人無精神病記錄。警方正調查手提電話記錄等，亦正等待毒理報告及法證報告，以了解死者有無被人落藥等。警方稱暫不便透露兩被捕人實際離港時間、到內地什麽地方等。

冼國明表示，案件涉及人命，死者不似自然死亡，並形容男被捕人有太多不合情理的事情發生，例如沒有即時報警、事發後立即離開香港、身上有些證據無緣無故消失，令警方生疑。至於女被捕人則於案發後短時間與丈夫一同離港，有極高可能性協助罪犯潛逃。

相關字詞﹕謀殺

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