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兩受害人獲勝　可向JPEX在港註冊公司追索185萬元 (20:03)

「綠石數字資產平台」（JPEX）疑違規在港宣傳及經營，首宗民事索償案有兩名事主入稟區院向JPEX集團等共7名被告，追討24萬泰達幣或185萬港元。被告之一、JPEX在港註冊公司上月缺席聆訊，法官周昭雯今午（29日）頒下判辭指，該公司作為營運者有份持有資產並構成明示信託（express trust）卻違反責任，特別是首原告的案情明顯有力，遂應兩人申請下令該公司賠償。

兩名原告為Chan Wing Yan（音譯陳詠欣）及Lee Sung Him Herbert（音譯李晨謙），今次只處理原告與次被告，即「WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED」的訴訟。

判辭指出，次被告在聆訊缺席，亦不曾送達存檔文件抗辯，法官滿意原告方有權按照《區域法院規則》提出申索。法官提及，法庭並非「橡皮圖章」，只因基於欠缺行動而作出的判決不受爭議，法庭亦需個別考慮申請而恰當地判決。

根據申索陳述書，作為JPEX在澳洲的註冊公司的首被告，與次被告經營JPEX虛擬資產服務及電子平台，原告親自或以其名義在平台開設帳戶存入虛擬貨幣，原告方要求法庭裁定次被告違反誠信，及或須重組和償還債務。

法官表示，在許多行使普通法的司法管轄區，包括香港，法庭接受加密貨幣屬於「財產」，並可形成信託。法官認同，首兩名被告營運加密貨幣交易平台，平台記錄貨幣在帳戶之間往來，存在信託人收益及各方協議條款，因此次被告作為受託人違反責任，在未獲授權下轉走資產。法官認為，法庭必須批出申索濟助以履行公義，並下令次被告須支付訟費12萬元。

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