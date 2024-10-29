海關機場檢值570萬元可卡因　拘兩名法國抵港旅客 (16:52)

海關偵破航空旅客販毒案件，拘捕兩名外籍旅客。機場調查課調查主任卓主烽指，海關前日在機場揀選兩名由法國巴黎飛抵香港的旅客清關，發現一名64歲男旅客及59歲女旅客的寄艙行李X光影像有可疑，打開遂發現行李箱的內擋有重新縫合及膠水黏合痕跡，清空後發現行李箱異常沉重，作進一步檢驗，揭發兩行李箱內擋有夾層，而夾層位置各發現4公斤懷疑可卡因，毒品市值涉570萬元，於是拘捕兩人。

調查期間，兩人查問下稱來港旅遊，卻無法提供行程。當關員進一步調查旅遊文件，亦發現機票及住宿的預訂紀錄有出入，其中兩人的機票回程日期為下月5日，惟其酒店預訂紀錄只及至明天（30日）；而且他們先由西班牙特內里費島出發，先後經荷蘭阿姆斯特丹及法國巴黎才抵達本港。兩人同被控以一項販運危險藥物罪名，明天在西九龍裁判法院提堂。

另外，海關昨日在粉嶺緝毒，截查一名本地男子，於其手持環保袋發現約1.5公斤懷疑大麻花，遂拘捕該名男子。海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥表示，關員先後將他押解至由他管控的私家車及其租用的大埔村屋單位調查，再檢獲共18.5公斤懷疑大麻花及一批毒品包裝工具。行動中檢獲毒品市值約450萬元，估計供應新界區用家。28歲被捕男子報稱無業，海關相信他利用私家車作流動毒品儲存倉，並利用村屋單位進行毒品包裝及分銷。被捕人已被控三項販運危險藥物罪，案件明天在粉嶺裁判法院提堂。據悉，單位約150呎，月租5000元。