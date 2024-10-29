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精神分裂男斬斃八旬男鄰居認誤殺　判無限期醫院令 (16:48)

38歲患精神分裂男子2021年在馬鞍山恆安邨寓所門前用菜刀斬死八旬男鄰居，老翁全身有45處刀傷。男子警誡下稱受鄰居持續逾一年噪音滋擾，早前以精神失常為由承認誤殺罪。法官今（29日）在高院判刑指，一名手無寸鐵的老人無故受到致命襲擊，被告毫無疑問是一名「危險人物」，仍對社會構成風險，遂接納精神科報告建議，判處被告無限期醫院令。

被告何世宇（現年38歲）原被控於2021年9月27日謀殺男事主黃杏林（84歲），但基於精神失常改認誤殺罪。法官黎婉姬引述被告背景指，被告於內地出生，教育程度至小學，年幼時來港，過往曾任職機械技工學徒和售貨員，及後無業，主要依賴政府津貼和單親母親接濟。被告自年輕時濫用毒品，曾加入三合會，他過往有7項刑事定罪紀錄，其中包括2項襲擊致造成身體傷害罪及1項傷人罪。

法官並提到，精神科醫生指被告2014年起接受精神科治療，2018年確診精神分裂症和妄想症，病情飄忽，案發時他心智和神志受損。醫生留意到被告會淡化自己的症狀，談及本案時顯得不在乎，加上他有濫藥紀錄，增加暴力風險。

法官判刑指，被告無故以殘暴和致命的方式襲擊事主，無疑屬「暴力和危險的人物」，考慮控罪的後果和對大眾造成的影響，遂接納醫生建議，判被告無限期醫院令。

辯方求情稱被告案發時不能自控，他對事主一家感抱歉和內疚，明白自己尚未完全康復，不適宜現階段重投社會，並不反對醫生的建議；其母親則指自己難辭其咎，忽視了兒子的情况。

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