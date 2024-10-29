科大推新科生物醫學及健康科學理學士　校方稱不單為配合申辦新醫學院 (14:59)

根據大學聯招（JUPAS）網站，理學士（生物醫學及健康科學）課程4年制，一年級本科新生學額25個，申請人須面試。

科大理學院副院長（招生及入學）麥晧怡表示，大家均很清楚科大有興趣籌備第三間醫學院，他對校方籌備團隊有信心。他稱，推動新科不只為配合籌辦醫學院，亦為學生提供更闊出路，為升學及就業做好裝備。至於籌備醫學院實際進展，科大代表未進一步透露。

另外，科大工學院工程教育創新主任林熙寧說，該院下學年起採用雙軌入學架構（Dual Track Admissions Framework），即採用大類收生及學系制。林稱，過往10多年，工學院採取大類收生，近年發現學生其實早有心儀學科，盼新制助他們「早啲入讀心儀學系」，同步讓個別未定方向的學生在「最多一年、最少一學期」了解有何心儀學系。

至於近月多間院校發現假學歷入學個案，科大本科招生及入學事務處長劉夢琳說，校方高度關注，稱入學程序一直嚴謹，包括透過第三方處理認證程序，即向證書頒授機構直接做確認手續，被問今學年錄多少宗假學歷個案，校方未透露具體數字。