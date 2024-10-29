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MIRROR演唱會事故｜康文署工程顧問指一般人難估屏幕重量　僅按主辦方資料檢查 (15:07)

3名項目經理涉虛報男團MIRROR紅館演唱會的懸掛設備重量，被控串謀欺詐等罪，案件今（29日）在區域法院踏入第十日審訊。辯方關注，康文署工程顧問、結構工程師溫志華到紅館視察時有否懷疑場內懸掛物過重；溫回應說，各懸掛物實際重量由演唱會主辦方提供，他是按照獲提供的資料檢查，又指「一般人」難以估計LED屏幕或喇叭的重量。另外，溫確認審核主辦方呈交的負重表時，未有索取懸掛物的圖片參考。

3名被告吳凱瑩、林志華及梁耀祖各否認一項串謀詐騙罪以及屬交替控罪的欺詐罪受審。控方證人、輝固（香港）工程顧問有限公司董事溫志華早前供稱，2022年7月24日早上，他到紅館作實地視察，以電筒檢查演唱會主辦方有否按照懸掛圖則（Rigging Plan）掛物。

在代表梁耀祖的資深大律師黃佩琪盤問下，溫志華確認，他視察時身處的位置或跟場內懸掛物相距約15米、當天無帶同雙筒望遠鏡檢查、場內環境亦可能頗為昏暗；惟他能按照懸掛圖則，辨別懸掛在紅館的不同桁架（truss）。 

對於視察時有否懷疑部分懸掛物或桁架重量超出場地負重上限，溫志華表示，他不肯定清楚「懷疑過重」的定義；又謂根據合約，他是按照活動主辦方提供的資料檢查，他不清楚各懸掛物實際重量。

黃佩琪遂舉例稱，若原定被懸掛在紅館的是她，但到頭來被掛起的是代表吳凱瑩和林志華的資深大律師陳政龍，不會令人覺得可疑嗎？溫志華回應說，相信普通人能大致分辨一個人有多重，不能跟懸掛在紅館的器材相提並論。

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