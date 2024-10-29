內地漢涉多次猥褻未成年女兒　事主憶述經過感無助 (14:44)

被告代號L.W.H.（現年47歲）為內地永久居民，案發當年曾來港短住。事主X當時年約11至12歲、就讀小五至小六，她移居來港後與母親和親戚居住。辯方將會爭議X證供的可信性。

控方開案陳辭指，首次事件於前年某日下午發生，X在房間午睡醒來，見到被告坐在牀邊，他用手指隔着衣服撫弄X的胸部和私處。X不欲直視被告摸自己，只望向天花板，她又因害怕而推開被告，兩人沒有對話。當時與X同住的姨媽亦在屋內，但房門關上。

於第二次事件，X躺在牀上，被告雙腿跪在X的外側，他脫去X的校裙及內衣，再脫掉自己衫褲。被告撫弄X並吸啜她的乳頭，X感覺對方舌頭在郁動；他又用帶黏性的下體摩擦X的私處，其下身有動作，令X驚慌無助。被告在第三次事件同樣與以性器官觸摸X的性器官，當時X的母親外出。

開案陳辭續指，X在微信傳送信息予朋友，她以「XQ」字眼透露遭父親性侵。老師亦留意到X不開心，她的手指有不尋常的咬傷傷口，X與老師聊天時表示其父親性侵她約10次，包括觸摸及親吻X的私處，使X感到不舒服，事件轉交警方跟進。