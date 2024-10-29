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六旬漢斬斃三母女縱火案　在場警員供稱被告情緒激動 (14:45)

六旬漢疑因比他小二十歲的女友情變，在大埔劏房斬殺三母女和縱火一案，今（29日）在高院續審。當日在場協調的警長供稱，他看見被告被帶離現場時神情痛苦，雙眼未能睜開，又一度手舞足蹈，需由5人合力抬上擔架。另一警員則指，被告身上和腳趾染有血跡，送抵醫院時因情緒激動被制服。

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

案發時駐守大埔軍裝巡邏小隊的警長李京融供稱，當日凌晨約2時10分他得悉當區有一宗火警和襲擊案，現場發現一名男傷者，消防員已出動救火。李與同袍到達涉案大樓，看到消防正將該名年約50多歲的男傷者即被告帶離，對方上身赤裸，下身穿間條紋短褲，貌似很辛苦，雙眼未能睜開。

李續指，被告需扶著牆邊行走，李問被告可否下樓進行急救，被告無回應。他嘗試扶著被告的肩膊，惟遭被告甩開。隨後救護車到場，被告被帶至輪椅時手舞足蹈，需由另外5名救護員或消防員合力抬走。有份押送被告前往那打素醫院的警員溫格嵐供稱，被告雙手和雙腳被綁在擔架上，他看見其身上和腳趾染有血跡，被告一度因在醫院內情緒激動而被制服。

溫指，急症室醫生詢問被告發生何事，被告回答「妻子」有外遇，二人因而爭執，他取刀斬妻，女兒因保護母親而遭割傷，至於起火原因，被告無回應。另一警員沈偉駿另引述被告指妻子回應外遇一事曾説「係又點啊？」審訊明續。

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