風雨蘭調查指近五年性暴力求助個案增近五成　六成報案事主因證據不足及受壓而銷案 (14:57)

報告就2019至2023年深入跟進的1984宗性暴力求助個案，顯示過去15年中心跟進的整體性暴力求助數字由2009至2013年間的1047宗，升至2014至2018年的1336宗，以及2019至2023年的1984宗。據中心過去十五年的求助個案報案率，有報警求助的事主由2009至2013年間的56.8%，跌至2014至2018年間的44.1%，而2019年至2023年的報案率進一步下跌至41.4%。最近5年的求助個案中，有807位事主有報案，其中約6成個案最終以警方終止調查或不受理作結，主因包括證據不足及事主自行銷案，事主銷案最大的原因是在司法程序中感到壓力。邱志衡指，目前司法程序動輒耗時數年，對當事人非常煎熬，政府可探討改善方案，如調查程序。

研究亦以「插入式性侵」、「非插入式性侵」及「非接觸式性侵」為個案分類。「插入式性侵」泛指任何未經同意下的插入式侵犯行為，包括陰道性交、肛交及口交等。在2019至23年間，風雨蘭跟進的求助個案中，涉及「插入式性侵」的個案佔最多（44.7%），其次為「非插入式性侵」（31.6%）及「非接觸式性侵」（23.0%）。

另外，過去15年，涉及「非接觸式性侵」的求助個案（例如影像性暴力、言語性騷授）呈升勢，由2009至2013年間的33宗（佔整體個案的3.2%），大幅升至2019-23年間的448宗（佔23%）；於2014至24年間的兩個五年間，升幅約為230%。近5年間，影像性暴力求助個案錄得304宗，佔「非接觸式性侵」整體個案近7成，相關個案中，有45%侵犯者為事主親密伴侶。

總幹事莊子慧稱，在個案輔導的過程中，發現影像性暴力及親密伴侶性暴力都牽涉社會缺乏對「同意」概念的清晰理解，如當發生未經同意下發佈私密影像的事件時，受害人經常被質疑主動拍私密照就等於同意分享，建議政府推動法律改革，就「同意」訂立明確法律定義，以「插入式性侵」罪擴闊現時「強姦」罪之落後定義，以及為檢控及法庭人員提供充足培訓。