明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

風雨蘭調查指近五年性暴力求助個案增近五成　六成報案事主因證據不足及受壓而銷案 (14:57)

風雨蘭對比過去十五年的性暴力求助個案，將過去五年的性暴力求助個案與過去數個五年比較，發現性暴力個案求助持續上升。2019至2023年錄得1984宗個案，較2014至2018年升達48.5%，惟近5年求助者的報案率僅有41.4%。風雨蘭資深研究主任邱志衡稱，研究同時發現，不少本來進入刑事司法程序的案件因當事人放棄而終結，相信與事主認為現有司法程序的保護措施不足。

報告就2019至2023年深入跟進的1984宗性暴力求助個案，顯示過去15年中心跟進的整體性暴力求助數字由2009至2013年間的1047宗，升至2014至2018年的1336宗，以及2019至2023年的1984宗。據中心過去十五年的求助個案報案率，有報警求助的事主由2009至2013年間的56.8%，跌至2014至2018年間的44.1%，而2019年至2023年的報案率進一步下跌至41.4%。最近5年的求助個案中，有807位事主有報案，其中約6成個案最終以警方終止調查或不受理作結，主因包括證據不足及事主自行銷案，事主銷案最大的原因是在司法程序中感到壓力。邱志衡指，目前司法程序動輒耗時數年，對當事人非常煎熬，政府可探討改善方案，如調查程序。

研究亦以「插入式性侵」、「非插入式性侵」及「非接觸式性侵」為個案分類。「插入式性侵」泛指任何未經同意下的插入式侵犯行為，包括陰道性交、肛交及口交等。在2019至23年間，風雨蘭跟進的求助個案中，涉及「插入式性侵」的個案佔最多（44.7%），其次為「非插入式性侵」（31.6%）及「非接觸式性侵」（23.0%）。

另外，過去15年，涉及「非接觸式性侵」的求助個案（例如影像性暴力、言語性騷授）呈升勢，由2009至2013年間的33宗（佔整體個案的3.2%），大幅升至2019-23年間的448宗（佔23%）；於2014至24年間的兩個五年間，升幅約為230%。近5年間，影像性暴力求助個案錄得304宗，佔「非接觸式性侵」整體個案近7成，相關個案中，有45%侵犯者為事主親密伴侶。

總幹事莊子慧稱，在個案輔導的過程中，發現影像性暴力及親密伴侶性暴力都牽涉社會缺乏對「同意」概念的清晰理解，如當發生未經同意下發佈私密影像的事件時，受害人經常被質疑主動拍私密照就等於同意分享，建議政府推動法律改革，就「同意」訂立明確法律定義，以「插入式性侵」罪擴闊現時「強姦」罪之落後定義，以及為檢控及法庭人員提供充足培訓。

相關字詞﹕編輯推介 風雨蘭 性暴力

上 / 下一篇新聞