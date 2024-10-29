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何永賢：將審視樂建居安排　指居屋仍超額認購反映需求強勁 (14:09)

「私人興建資助出售房屋先導計劃」（樂建居）首幅柴灣祥民道用地今年7月流標至今，政府未再招標。房屋局長何永賢今日（29日）出席新城財經台《財知大道》時指，發展商買地策略受到樓市氣氛、利息變化等大環境影響，局方另會審視在樂建居項目中的「不包底」策略。目前政府不為樂建居貨尾「包底」，何永賢指，政府當時認為此舉可令中標發展商保證單位質素，未來將重新考量包銷政策，不排除採取其他方法，平衡包銷與樓宇質素。

政府昨日公布《長遠房屋策略》2024周年進度報告，將估算總房屋供應量上調至43.8萬，較去年增1.4%。何永賢指，數字是在政府綜合住戶模式轉變、人才流入、遲婚、生育率下降與老齡化等現狀後得出，當中年輕人更想有獨立空間，細小單位需求有所變化。《長策》亦涉三大方向，包括調整公營房屋比例和促進青年置業。何永賢指，目前居屋超額認購雖從60倍回落至18倍左右，仍反映居屋供不應求，因此將公屋與其他資助房屋比例由7:3調增至6:4，又稱調整比例反映政府照顧青年置業。

至於簡樸房是否應設置租金管制，如增加起始租金等，何永賢指，政府將謹慎處理，避免起始租金過低令單位質素參差。對於有二房東私下分間單位做劣質劏房，她強調業主出租房屋也需有道德，有責任注意單位用途，不可「交低就算」，惟若業主長期臥病，屆時可交由法庭判斷責任。至於簡樸房的建議要求，何永賢以簡樸房窗戶為例，指九成劏房都有窗戶，窗戶面向光井的劏房也只佔2%，相信業主只要將劏房「間大一點」，就可加裝合規的窗戶。

相關字詞﹕編輯推介 簡樸房 樂建居 何永賢 居屋

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