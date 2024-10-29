陳智思、陳啟宗等五人獲浸大頒授榮譽博士學位 (12:55)

獲頒榮譽社會科學博士學位的陳智思現為亞洲金融集團（控股）有限公司主席兼總裁、亞洲保險有限公司及香港泰國商會主席，亦出任西九文化區管理局副主席、團結香港基金主席，香港社會服務聯會主席以及香港賽馬會董事等多項領導角色。陳智思亦屬行會前召集人，亦由2008年至2023年出任港區全國人大代表。

獲頒同一範疇榮譽博士學位的Michael Batty，現為倫敦大學學院創立巴特利特高級空間分析中心榮譽教授。浸大指他將運算方法應用在繪製城市地圖，使其可視化，屬相關領域研究和方法論的先驅，同時他是一名城市設計師和規劃師，推動世界認識城市規劃、地理和數據科學三方之間的跨學科關係。

同獲頒榮譽社會科學博士學位楊揚為短道速滑運動員，曾在速滑賽場上赢59個世界冠軍，亦是中國首位冬季奧運金牌得主，以及首名當選國際奧委會委員的中國運動員。她另曾於2022年擔任北京冬奧會運動員委員會主席，今年被委任為聯合國難民署親善大使。

至於陳啟宗曾出任恒隆董事長，又共同創立晨興集團，推進科技及醫學知識發展和轉移，浸大指陳透過晨興基金會向各地知名學府惠贈巨額善款。

而獲頒授榮譽理學博士學位的譚蔚泓是一名分子科學家，在核酸適配體研究與應用、生物分析和分子醫學領域有突破性貢獻，其研究為世人對特別是癌症等疾病，在分子層面的理解和治療，作出深遠貢獻。她現時是「粵港澳大灣區基於適配子的轉化醫學與藥物發現國際研究平台」的核心成員，並為浸大中醫藥學院核酸適配體研究項目的合作夥伴。