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啟德體育園將測巴士接載安排　主場館五萬人演練「不止一次」 (10:12)

啟德青年運動場周日舉行首場測試賽，有逾1500人入場。特首李家超指，啟德體育園稍後會測試以巴士和旅遊巴接載乘客的安排，亦提及日後體育園主場館的五萬人演練亦會舉行多於一次。

李家超出席行會前提及，已要求港鐵在首場測試賽加開特別班次，測試疏導人流的時間和乘客，之後會測試以巴士和旅遊巴接載散場乘客，亦會測試在宋皇臺道上設置上落點，以及用不同種類交通工具接載旅客的系統安排和演練。他認為，進場及離場疏散管理必須經過不同階段的測試，查找風險並助令所有參與者熟悉運作。他指周日的測試規模不大，所以整體運作暢順，但強調只屬初步測試及「一個基礎」，以便推進下一階段測試，而測試和演練的強度會逐步加大，直至舉行不只一次的五萬人演練，為正式開幕作全面準備。

李家超重申，會在啟德體育園正式運作之前，在三個場館和園區的其他地方舉辦各種不同測試和演練，青年運動場將在11月中舉行第二次測試比賽和演練。室內體育館將在十二月舉辦第一次測試和演練，主場館則會在明年一月初測試演練。

他又稱已要求所有部門、啟德體育園有限公司，以及各環節操作者都以「底線思維」高度警惕，並提高安全系數，制定各種預案，包括突發事件和不穩定天氣的應變方案，政務司長會繼續積極密切籌備各項測試和演練，亦會做好公眾宣傳，讓操作者和參與者通過充分演練而深入熟習和強化各個環節。

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