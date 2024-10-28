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50歲日籍主廚認於中環Donki偷拍女子　判囚四周緩刑兩年 (18:46)

曾任東京米芝蓮餐廳及香港四季酒店餐廳50歲日籍主廚原榮作（HARA Eisaku），兩年前在中環Donki內用針孔鏡頭攝錄機偷拍3名女子，即場遭揭發。涉案廚師早前在東區裁判法院承3項非法拍攝或觀察秘密部位，今（28日）被判監4周，但准緩刑2年。

日本籍的被告Hara Eisaku，50歲，被控3項控罪，指他於2022年4月10日在中環皇后大道中100號Don Don Donki為了性目的等及未獲女事主X、Y、Z的同意下，分別拍攝三人的秘密部份。

案情指出，案發當日晚上8時半許，X與男友在上述地方購物時，X感到右小腿被掃了一下，並向後望時，看到被告左手手持一個黑色背包，兩人覺得被告有可疑，於是跟隨其後。

同一時間，Y與丈夫亦在上址購物，X及男友見到被告從背包中側面露出一支黑色鋼筆，靠近Y持續2至3分鐘。X與男友同時亦將被告行為拍攝下來。當被告嘗試離開時，遭4人上前截停並報警求助，期間被告一度逃走，但終被補。

警方在被告身上檢獲的黑色鋼筆內發現一個針孔攝影鏡頭，在記憶咭內面發現有三名女事主及裙底片段。被告在警誡下聲稱，因受色情影片影響，透過針孔攝影機偷拍女士的裙底照片，並將相關影像儲存在一個手提電腦中。

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