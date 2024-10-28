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禮來減肥新藥在港註冊料年底供港　醫管局稱未接納藥物名冊申請 (18:33)

肥胖可引致心臟病、高血壓及中風等嚴重併發症。美國禮來（Eli Lilly）藥廠早前研發一款減肥藥「tirzepatide」取得美國食品藥物管理局（FDA）批准使用，該藥本月中取得本港衛生署註冊，共涉6個劑量。藥廠預計最快今年底在港推出該藥。醫管局回覆稱，藥物建議委員會目前未有接獲將Tirzepatide納入藥物名冊的申請。

美國禮來亞洲今日（28日）公布，「滿健樂（Mounjaro️）」（tirzepatide）取得衛生署註冊，為全港首種藥物同時透過激活葡萄糖依賴性促胰島素多肽（GIP）及胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）激素受體，治療肥胖和二型糖尿病。

藥廠表示，該藥使用於肥胖（BMI 30或以上），或超重（BMI 27或以上）且患有高血壓、血脂異常、二型糖尿病、阻塞性睡眠窒息症或心血管疾病的成年人。藥廠引述第三期臨牀數據顯示，在配合飲食控制及運動下，使用最高劑量的患者在72周後平均減重48磅，使用最低劑量者則平均減重34磅，而安慰劑組平均減重7磅。

副作用方面，藥廠表示最少5%用藥者出現噁心、腹瀉、食慾下降、嘔吐、便秘、消化不良及腹痛，大部分噁心、腹瀉及嘔吐情况於增加劑量時出現，一般會隨時間消減。

醫管局回覆稱，藥物建議委員會會有系統評估新藥物和新適應症，以定期更新醫管局藥物名冊，委員會目前未有接獲將Tirzepatide納入藥物名冊的申請。

該局稱設有既定機制定期評估新藥，和檢討藥物名冊和安全網的資助範圍（包括撒瑪利亞基金和關愛基金醫療援助項目），過程中會依據循證醫學、合理使用公共資源、目標補助和促進病人選擇等原則，並考慮藥物的安全性、療效和其他相關因素。該局稱會繼續密切留意醫療和科研實證最新發展，聽取病人團體意見和建議，以善用有限公共資源原則，檢討藥物名冊和安全網的涵蓋範圍。

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