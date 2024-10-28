明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

鄒幸彤涉國安案申傳召海外證人視像作供　國安法指定法官拒絕 (18:31)

已解散的支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控《港區國安法》煽動他人顛覆國家政權罪。23條立法規定涉及國家安全的案件不得以電視直播聯繫證人作供，但鄒幸彤欲申請傳召5名海外證人視像作供，包括八九民運學生領袖之一吾爾開希。高院今日（28日）開庭處理鄒幸彤的申請，鄒幸彤認為證人在本地作供可能擔心受打壓，在海外可沒有包袱地作供；律政司指有關規定不是針對鄒幸彤一人，能滿足憲法及有正常目的。3名法官聽罷雙方陳辭後，拒絕鄒幸彤的申請。

本身為大律師的被告鄒幸彤沒有法律代表，她親自陳辭，提及她有意傳召的5名海外證人，包括政治學者戴雅門(Larry Diamond)、學運參與者方政、學運領袖周鋒鎖及吾爾開希，以及國殤之柱創作人高志活（Jens Galschiot）。

鄒幸彤提出3項理據，包括有關法例區分國安案不得以電視直播聯繫證人作供，但是一般刑事案件不受限制，造成差別待遇、政府得悉她有意傳召海外證人後在23條草案中加入修訂相關法例的建議，以及即使國安委作出判斷，法庭有權行使其應有的酌情權。

律政司助理刑事檢控專員張卓勤則指，有關法例不是針對鄒幸彤一人，法庭應該比較在國安案件中各方有否差別待遇。法官陳仲衡問及，控方立場是否指即使控方打算傳召內地的憲法專家作供，同樣受制於有關法例及需要該專家來港作供，張表示同意。國安法指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫經考慮後拒絕鄒幸彤的申請。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 鄒幸彤 港區國安法

上 / 下一篇新聞