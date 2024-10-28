鄒幸彤涉國安案申傳召海外證人視像作供　國安法指定法官拒絕 (18:31)

本身為大律師的被告鄒幸彤沒有法律代表，她親自陳辭，提及她有意傳召的5名海外證人，包括政治學者戴雅門(Larry Diamond)、學運參與者方政、學運領袖周鋒鎖及吾爾開希，以及國殤之柱創作人高志活（Jens Galschiot）。

鄒幸彤提出3項理據，包括有關法例區分國安案不得以電視直播聯繫證人作供，但是一般刑事案件不受限制，造成差別待遇、政府得悉她有意傳召海外證人後在23條草案中加入修訂相關法例的建議，以及即使國安委作出判斷，法庭有權行使其應有的酌情權。

律政司助理刑事檢控專員張卓勤則指，有關法例不是針對鄒幸彤一人，法庭應該比較在國安案件中各方有否差別待遇。法官陳仲衡問及，控方立場是否指即使控方打算傳召內地的憲法專家作供，同樣受制於有關法例及需要該專家來港作供，張表示同意。國安法指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫經考慮後拒絕鄒幸彤的申請。