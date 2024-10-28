PicoLabb母公司控消委會誹謗　索償400萬元 (17:52)

原告為愛斯產品研發有限公司（下稱愛斯），被告為消費者委員會。入稟狀指，愛斯旗下有保健補充品的品牌「PicoLabb」售賣「PicoLabb Super Probiotics 特效益生菌」等產品。約於2023年11月中，愛斯接到消委會通知其特效益生菌被揀選益生菌調查的樣本之一，該項調查關注市面上益生菌產品的食物標籤。

同月，消委會回覆愛斯查詢指，調查只會聚焦益生菌產品的食物標籤，不會檢查品質或功效，消委會亦會邀請專家解釋益生菌，澄清常見於公眾的繆誤。其後，愛斯詢問消委會需要提交甚麼文件，消委會回覆指愛斯可因應食物標籤上的資料提交文件，例如關於重金屬測試、「經三年發酵而成」。

於11月底，愛斯又向消委會查詢所提供的安全測試報告是否已經足夠。在12月，愛斯再遞交相關測試證明予消委會。

而於2024年1月，消委會在《選擇》月刊發布以「益生菌真『有益』？錯買亂食可損健康？」為題的調查報告，參考海外標準檢視了40款益生菌產品，提及「PicoLabb」的樣本標示含糞腸球菌，但聯合國糧食及農業組織與世衛聯合工作小組指這菌種的安全性仍有待確認，故不建議作為益生菌供人類使用。愛斯指稱消委會的錯誤陳述構成誹謗，並且惡意中傷。