明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

鄧炳強稱若為檢控反修例被捕者「劃線」屬「違法事情合法化」 (17:28)

反修例事件發生逾五年，約6000名被捕者至今未被起訴。律政司長林定國早前稱，嚴重刑事案件無檢控時限，日後可能出現新證據，「劃線」不符法治原則。保安局長鄧炳強今表示，除非法例規定有時限性，否則獲取足夠證據就會檢控。對於坊間認為「到達某個時間就不告」，他認為是將「違法事情合法化」，並不符合法治精神，強調取證後拘捕屬「天經地義」；而約6000被捕者仍享有自由，只是由於其過往行為可能要承受法律後果，與其本身是否享有自由「完全是兩回事」。

被問到反修例事件被捕人，等候多年才遭檢控會否構成不公，鄧炳強今受訪時提到，不同意有關說法，認為當年動輒就有數百人出來「暴動」，相關部門需逐一翻查閉路電視等，因此取證需時；反稱若有證據，明知是誰而故意不拘捕，「我等一下，喜歡時才拘捕你」才是不對。他稱主要考慮合理性，重申一旦有足夠證據就會檢控，符合法治的原則，形容「（檢控）不在於多少年，有些人犯了法離港20年後回港，我們一樣會拘捕他們」。

因應《基本法》第23條落實的《維護國家安全條例》今年初生效，《施政報告》提到，保安局明年上半年會推出指引，說明公職人員在履行職責時，如何恪守相關條例。鄧炳強指國家安全涉及20個範疇，局方會以淺白言辭或舉例，協助公職人員在日常工作怎樣推行國安。他舉例相關部門在採購時，有否考慮到一旦本港被制裁，會否導致影響執行職務及國家安全，希望相關指引協助公職人員「多點去思考」，作出任何決定時需考慮維護國安條件。

至於有否罰則，他指目標並非要作懲罰，重申政策目標是協助公職人員如何更好執行職責，因此指引並無罰則，只要公職人員在日常工作在大致能掌握怎樣執行相關責任，就能反映到指引的成效。

相關字詞﹕編輯推介 鄧炳強 反修例

上 / 下一篇新聞