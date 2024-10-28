鄧炳強稱若為檢控反修例被捕者「劃線」屬「違法事情合法化」 (17:28)

被問到反修例事件被捕人，等候多年才遭檢控會否構成不公，鄧炳強今受訪時提到，不同意有關說法，認為當年動輒就有數百人出來「暴動」，相關部門需逐一翻查閉路電視等，因此取證需時；反稱若有證據，明知是誰而故意不拘捕，「我等一下，喜歡時才拘捕你」才是不對。他稱主要考慮合理性，重申一旦有足夠證據就會檢控，符合法治的原則，形容「（檢控）不在於多少年，有些人犯了法離港20年後回港，我們一樣會拘捕他們」。

因應《基本法》第23條落實的《維護國家安全條例》今年初生效，《施政報告》提到，保安局明年上半年會推出指引，說明公職人員在履行職責時，如何恪守相關條例。鄧炳強指國家安全涉及20個範疇，局方會以淺白言辭或舉例，協助公職人員在日常工作怎樣推行國安。他舉例相關部門在採購時，有否考慮到一旦本港被制裁，會否導致影響執行職務及國家安全，希望相關指引協助公職人員「多點去思考」，作出任何決定時需考慮維護國安條件。

至於有否罰則，他指目標並非要作懲罰，重申政策目標是協助公職人員如何更好執行職責，因此指引並無罰則，只要公職人員在日常工作在大致能掌握怎樣執行相關責任，就能反映到指引的成效。