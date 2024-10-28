七旬無牌中醫針灸刺斃五旬婦　認罪囚6年稱曾在「軍隊」學醫 (17:13)

辯方替被告文達仁（76歲）求情時透露，被告年輕時跟隨父親到軍隊學習醫術，離開軍隊後在廣州中藥舖行醫，並於31歲偷渡來港。至上世紀末，政府規管中醫執業，被告得悉很多同行未能通過考試，加上難以提供證明其行醫經驗的證據，一直無申請牌照。

案情指，郭姓男事主受腰痛困擾，其譚姓妻子的右胸有一水囊及右手麻痹，郭2020年10月在朋友介紹下接受被告的針灸治療。兩夫妻覺得被告首次針灸有效，分別於11月5日及12月3日再度接受治療，被告每次使用約3寸長的針。譚曾在12月的治療後胸痛，但稍作休息後無大礙。12月10日事發當日，郭於被告針灸期間告知妻子右胸有水囊10多年，冀被告協助治療。

被告稱他可在背部施針，治療開始後15分鐘，譚投訴她胸口劇痛要求暫停，被告稱痛楚屬正常，譚允許被告繼續施針，惟5分鐘後再度喊痛。當郭送被告離開後，譚向兒子説她不能呼吸，並嘴唇發紫，繼而變黑，兒子遂呼叫救護車。譚被送往博愛醫院就醫，同日晚上11時42分證實死亡，報警處理。法醫指譚因背部穿透性刺傷導致氣胸致死。

警方於被告住所不同地方檢獲逾千支針灸針，被告警誡下指涉案工具由廣州親戚代為購入再送到香港。當被問到是否正式註冊為中醫師，被告首先稱無，其後拒絕回答問題。