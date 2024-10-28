政府推「留學香港」品牌　梁美芬倡為留學生安排寄宿家庭 (16:57)

梁美芬形容「三次交流計劃造就今日的我」，舉例她曾寄宿於10個美國人家庭，「東南西北中都住過」，又在法國居住於兩個政見截然不同的家庭，以及北京胡同寄宿，「我自己有抱負，當然回來自己的國家」。她反問教育局可否篩選本港優質家庭，讓留學生寄宿。

施俊輝稱，當局曾考慮過寄宿（homestay）安排，認為是增加宿舍的方法之一，「令同學更了解本港社會」，惟本港家庭居住面積一般較細。他強調不反對安排，指政府正多管齊下，包括正在增加宿舍，「收多啲非本地同學，要有更多宿舍配套」。

葉劉批局方宣傳片「水平唔得」

另外，局方在會議開始時播放宣傳片，介紹正建設香港成為「國際教育樞紐」，用作「對外宣傳」。片中提到香港院校國際化、有多元教育配套等，畫面呈現大學、國際學校以及中小學生等。

議員葉劉淑儀質疑片中有中小學生，反問政府國際教育樞紐的政策方向，是否包含中小學，施俊輝稱當局暫未有計劃推展至中小學，現集中在專上教育方面發展，但片中涵蓋中小學可幫助「招商引資」，了解本港。

葉太批評短片「水平唔得」，且並非施政報告後錄製，建議「拍套好啲」，以及聚焦國際專上教育樞紐的內容，例如介紹本港大學一流的研究、設應科大、自資院校等配套。議員周文港亦稱，本港中學未全面開放招收非本地生，「可以整過段（短片）都得㗎喇」。

施俊輝回應稱「知道要做好啲」，又解釋短片有多個版本，另有訪問非本地生「點睇香港的教育」的片段，但稱今次短片可視作香港教育的概覽，「有基本了解先，提升興趣」。