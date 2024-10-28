明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府推「留學香港」品牌　梁美芬倡為留學生安排寄宿家庭 (16:57)

立法會推動香港成為國際教育樞紐小組委員會今午（28日）開會，有議員關注當局發展「國際教育樞紐」的方向是否包含中小學，教育局副局長施俊輝稱，暫未有計劃涵蓋至中小學，正集中於專上教育。經民聯議員梁美芬提出，當局推廣「留學香港」品牌時，可嘗試留住來港就學的外來人才，又提倡政府為留學生安排寄宿家庭。

梁美芬形容「三次交流計劃造就今日的我」，舉例她曾寄宿於10個美國人家庭，「東南西北中都住過」，又在法國居住於兩個政見截然不同的家庭，以及北京胡同寄宿，「我自己有抱負，當然回來自己的國家」。她反問教育局可否篩選本港優質家庭，讓留學生寄宿。

施俊輝稱，當局曾考慮過寄宿（homestay）安排，認為是增加宿舍的方法之一，「令同學更了解本港社會」，惟本港家庭居住面積一般較細。他強調不反對安排，指政府正多管齊下，包括正在增加宿舍，「收多啲非本地同學，要有更多宿舍配套」。

葉劉批局方宣傳片「水平唔得」

另外，局方在會議開始時播放宣傳片，介紹正建設香港成為「國際教育樞紐」，用作「對外宣傳」。片中提到香港院校國際化、有多元教育配套等，畫面呈現大學、國際學校以及中小學生等。

議員葉劉淑儀質疑片中有中小學生，反問政府國際教育樞紐的政策方向，是否包含中小學，施俊輝稱當局暫未有計劃推展至中小學，現集中在專上教育方面發展，但片中涵蓋中小學可幫助「招商引資」，了解本港。

葉太批評短片「水平唔得」，且並非施政報告後錄製，建議「拍套好啲」，以及聚焦國際專上教育樞紐的內容，例如介紹本港大學一流的研究、設應科大、自資院校等配套。議員周文港亦稱，本港中學未全面開放招收非本地生，「可以整過段（短片）都得㗎喇」。

施俊輝回應稱「知道要做好啲」，又解釋短片有多個版本，另有訪問非本地生「點睇香港的教育」的片段，但稱今次短片可視作香港教育的概覽，「有基本了解先，提升興趣」。

相關字詞﹕編輯推介 留學香港 寄宿家庭 國際教育樞紐

上 / 下一篇新聞