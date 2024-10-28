婦人三年前六四涉違口罩令　女警供稱被告兩度拉低口罩 (16:05)

被告鄭潔嫦被控違反《預防及控制疾病（規定及指示）（佩戴口罩）規例》（第599I章），即於2021年6月4日，無合法權限或合理辯解，而在坑口常寧路保良局馮晴紀念小學外的公眾地方沒有佩戴口罩。政府去年已刊憲撤銷第599I章。

控方傳召女警員鄧悅庭作供，鄧當時隸屬將軍澳警署的特遣隊，當晚約8時其小隊奉命到坑口常寧路管制人群。鄧表示，她在場發現被告在對面行人路大叫，並將其口罩往下拉扯到下巴位置。鄧與同僚上前查問被告，由於被告不聽從勸喻，故鄧要求被告出示身份證以供作出票控，其間被告將其口罩拉離臉部約10厘米。

鄧續指，她將被告帶上警車後，在發告票之前有問被告要否解釋為何不妥善佩戴口罩，但被告沒有解釋。辯方盤問指，即使被告曾沒有妥善佩戴口罩，也只是「鬆一鬆開，𣊬間嘅事」，鄧稱不同意。辯方又指，被告因為健康問題及想「透氣」才拉開口罩，鄧稱不清楚。庭上亦播放當晚的片段，顯示被告隔著馬路向人群及警方大叫「唔好襲擊醫護呀，黑警」等說話，隨後一名督察指住被告，警告她沒有戴好口罩可遭檢控。