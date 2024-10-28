MIRROR演唱會事故｜康文署工程顧問：按主辦方及署方所供資料確認懸掛物無超重　一名實習生參與檢視 (15:33)

3名被告吳凱瑩、林志華及梁耀祖各否認一項串謀詐騙罪，以及屬交替控罪的欺詐罪受審。控方證人、結構工程師溫志華上周五（25日）供稱，2022年7月13日，他從康文署收到一封載有涉案演唱會負重表等文件的電郵，然後將電郵轉寄有份參與項目的同事，包括輝固助理工程師朱家樂及暑期實習生馮帝文。

溫志華今日作供時指，當時朱家樂忙於處理其他事宜，未能參與涉案項目，故此由他跟馮帝文一同檢視演唱會主辦方呈交的資料，同時藉此讓馮汲取經驗；而經檢視有關資料後，他向康文署發電郵，要求主辦方進一步提供紅館懸掛物承重分布資料。溫稱，相信是來自「藝能工程有限公司」的「阿祖」其後致電馮帝文，解釋主辦方如何把物品掛在紅館，最終他確認主辦方在紅館懸掛的物品不超出場地承重限制。

溫志華另提到，2022年7月23日，他從康文署收到另一組負重表等文件，經審視後，他再確認主辦方懸掛的物品不會超出場地承重限制。就著從署方收到的兩組資料，溫志華供稱，他相信當中內容準確，並說從沒獲告知該些資料有誤。

此外，溫志華供稱，同年7月24日早上10時許，他帶同手電筒到紅館實地視察，期間「point by point（逐點） 」審視演唱會主辦方有否按照懸掛圖則（Rigging Plan）掛物，約兩小時後完成。溫稱，他其後向康文署確認主辦方按照圖則掛物，並就今次演唱會向署方發出穩定性證明書。