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六旬婦私院術後昏迷兩年後離世　主診醫生涉9項專業失當6項不成立 (14:55)

六旬婦於2018年在聖德肋撒醫院接受腦瘤手術後昏迷，兩年後因支氣管肺炎離世，死因庭上月裁定她「死於自然」。事主主診的著名神經外科專科醫生馮正輝被指控9項專業失當，醫委會今日（28日）召開聆訊，控方就6項指控決定不提證供起訴，大部分涉手術程序，醫委會遂判處指控不成立；被告承認其餘3項涉及醫療紀錄不當的指控，醫委會裁定成立並予以譴責。

事主丈夫胡先生表示尊重醫委會裁決，但認為庭上未有處理和解釋馮正輝懷疑手術失誤部分，對此感到失望。馮正輝散席時稱滿意裁決，其後揮手示意並急步步進洗手間，未有回應其他提問。

研訊小組主席霍泰輝向本報稱，不提證供起訴是律政司決定，並非研訊小組職責範圍。

女事主陳偉瓊終年62歲。案情指她於2018年9月因視力模糊接受磁力共振掃描（MRI）診症時發現腦部腫瘤，翌月向馮正輝求診並建議開顱和切除部分腦瘤。事主於同年11月1日在聖德肋撒醫院接受手術，術中出血並須使用兩個動脈瘤夾止血，其後送往深切治療部。事主之後轉送瑪麗醫院，至2020年12月23日離世。

馮正輝被控9項專業失當，律政司一方今日在開庭時表示，經謹慎考慮後決定就其中6項指控不提證供起訴，包括未能在手術前正確且充分告知患者手術性質、程序、可能的風險和併發症，在手術中使用動脈瘤夾後未能提出建議或採取補救治療，以及在術後正確且充分監察病人情况等。醫委會遂裁定該6項指控不成立。

馮承認其餘三項指控，包括未能在病人手術紀錄輸入正確資料、未注意到或糾正患者手術記紀錄出院紀錄的差別，以及未能為患者保留適當醫療記錄。醫委會裁定指控成立。

研訊小組經考慮被告求情後，引述被告解釋手術紀錄有助手撰寫，自己未有小心核對，而被告表示現時會自己準備並謹慎核對手術紀錄。研訊小組認為被告重犯風險低，考慮到指控性質和求情內容，遂向馮予以譴責。

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