機電署前工程師認向4名下屬借貸共逾36萬　官明言判監 (14:48)

陳家強（50歲）為機電署前高級機電工程師，案發後已離職。他被控於2022年9月至2023年2月期間，未得行政長官一般或特別許可，先後從其4名下屬接受10筆共約36萬元貸款。

案情顯示，被告在半年內先後多次向該4名下屬指稱因不同親友遇上緊急情況，需借貸周轉應急，每次由1萬元至15萬元不等。被告借貸的藉口包括訛稱其舅父患癌及姑姐入院，但二人向廉署澄清沒有此事。被告向其中一名下屬償還其中約五萬元，其餘三名下屬的借貸均從未還款。

辯方為被告求情，提及前機電署長薛永恒撰信形容被告工作表現出色。辯方亦指，被告因為不善理財，導致欠債及被債主到其辦公室追債，被告怕影響升職才向下屬借貸，其下屬見被告有經濟困難才借貸，而非因為被告會針對他們的年終評核報告，並指被告今年初已宣布破產。蘇官表示，政府有規定公職人員不得向下屬借貸，本案嚴重及須判即時監禁，遂押後判刑至11月11日，其間為被告索取背景報告。