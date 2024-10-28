明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

六旬漢斬斃三母女及縱火案　消防含淚憶述火場內目擊三具屍體疊起 (14:32)

六旬漢疑因比他小二十歲的女友情變，在大埔劏房斬殺三母女和縱火一案，今（28日）在高院續審。事發當日有份進入涉案單位搜索及救火的消防員供稱，隊員在灑水救火和降溫後，他發現床邊有一隻手凸出，移開木板後看到3名事主身軀朝天，面部朝雪櫃，「人疊人」地放置，最上方是體積較小的女童。消防員指該女童雙腳屈曲，「雙手好似想逃生咁嘅狀態」，他在庭上憶述發現對方一刻時哽咽落淚。

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

消防員楊庭宇供稱，他接報並到達事發地點後，於大樓6樓防煙門後看到一名中國籍男子跪在地上大喊大叫，不斷說「我想死」，其後隊長和隊員扶起該男子，讓男子穿上呼吸輔助器。楊續指，樓層走廊冒出的濃煙遮蓋天花板，但隱約可看見地上滿布雜物，他清除雜物後使用熱能探測儀確認火源，並打算進入涉案單位，但門被後方雜物阻擋，只能推開約10厘米，門縫中透出些少橙色火光。

楊稱他嘗試用力以身擴大門縫，最終能勉強進入，房內的木櫃正燃燒，儀器畫面顯示該處溫度逾攝氏200度。楊其後打開窗，隊員使用消防喉筆救火和扯走濃煙，約10分鐘後他返回單位，當時火勢受控，已架設照明燈，隊員呂宇立正蹲在下層轆架床灑水降溫。楊看見呂身後有一隻手從床的方向凸出，待移開雜物和木板後看到3名事主。

楊指最上方的是體積最小的事主，語畢不住哽咽落淚，法庭遂休庭片刻讓楊平復心情。楊休庭後補充，最底層是一名成年人，中間是體積較大的女童，他替較小的女童檢查呼吸和脈搏，但她對聲音和痛楚都無反應，而現場環境狹窄，未能做有效心肺復甦。楊將女童抱起交給隊目，其間因𠝹傷而離開單位休息。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞