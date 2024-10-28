六旬漢斬斃三母女及縱火案　消防含淚憶述火場內目擊三具屍體疊起 (14:32)

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

消防員楊庭宇供稱，他接報並到達事發地點後，於大樓6樓防煙門後看到一名中國籍男子跪在地上大喊大叫，不斷說「我想死」，其後隊長和隊員扶起該男子，讓男子穿上呼吸輔助器。楊續指，樓層走廊冒出的濃煙遮蓋天花板，但隱約可看見地上滿布雜物，他清除雜物後使用熱能探測儀確認火源，並打算進入涉案單位，但門被後方雜物阻擋，只能推開約10厘米，門縫中透出些少橙色火光。

楊稱他嘗試用力以身擴大門縫，最終能勉強進入，房內的木櫃正燃燒，儀器畫面顯示該處溫度逾攝氏200度。楊其後打開窗，隊員使用消防喉筆救火和扯走濃煙，約10分鐘後他返回單位，當時火勢受控，已架設照明燈，隊員呂宇立正蹲在下層轆架床灑水降溫。楊看見呂身後有一隻手從床的方向凸出，待移開雜物和木板後看到3名事主。

楊指最上方的是體積最小的事主，語畢不住哽咽落淚，法庭遂休庭片刻讓楊平復心情。楊休庭後補充，最底層是一名成年人，中間是體積較大的女童，他替較小的女童檢查呼吸和脈搏，但她對聲音和痛楚都無反應，而現場環境狹窄，未能做有效心肺復甦。楊將女童抱起交給隊目，其間因𠝹傷而離開單位休息。