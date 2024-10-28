調查指近九成人受訪者受脊椎問題困擾　養和：運動過度或屬成因 (14:27)

養和今年8月收集813名18歲或以上香港受訪者回應，發現87%受訪者（704人）過去一年曾因脊椎問題，即背痛、頸痛及坐骨神經痛影響生活，並有28%（232人）同時受兩種或以上脊椎痛症影響。調查亦發現白領人士因脊椎問題引致疼痛比率達九成，較其他職業組別高，另外所有年齡組別背痛比率皆達四成以上，而64歲或以上組別的坐骨神經痛比率亦有明顯增加，達到四成。

養和醫院矯形及創傷外科部(骨科)主管胡永祥解釋，年齡老化是脊椎問題主因，「隨著年紀大就咩問題都出嚟」，建議市民不要吸煙，並需控制體重以減少病發機會。他又指時下流行健身，市民或因運動過量而有脊椎問題，籲市民要小心，減低病發機會。養和醫院骨科名譽顧問醫生黃一華亦表示，白領人士長期久坐易生腰背痛，鼓勵所有人工作時緊記需不時轉換坐姿，並分配時間做適量運動，如有懷疑牽涉更嚴重病情，可及早求診索取專業意見。

養和首席醫療總監及副院長陳煥堂提及，養和未來數月將設立脊椎中心，涵蓋神經科、復康科專家及物理治療師的跨專科共診，提供個人化治療及復康計劃。他提及，中心將與香港大學臨床醫學學院矯形及創傷外科學系合作，研究探索複雜脊椎疾病及最新治療技術。黃一華補充，養和已與香港大學研究利用人工智能分析市民經手機應用程式上載的照片，篩查脊骨變形患者，及早提供治療，現正向醫院管理局倫理委員會申請開展研究。

陳煥堂：若經商討 願意協助第三間醫學院投入教學

被問到香港未來開設第三間醫學院安排，陳煥堂稱養和一直為香港大學及香港中文大學醫科生提供培訓，表示若經商討，會願意協助第三間醫學院投入教學。

另外關於近期施政報告擬立法規管私營醫療收費制度，陳煥堂回應指養和一向注重收費透明度，規定醫生為住院病人提供強制性收費預算，每三個月亦會調查評估醫生是否遵守規定，表示現有約95%醫生在病人入院時提供預算。