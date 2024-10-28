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七旬翁否認摸5歲孫女私處　事主憶述「有時唔隔褲摸」 (14:20)

年約七旬的老翁涉嫌去年在家中和5歲孫女吃布冧時，用手指觸摸孫女的陰部，孫女翌日告知母親始揭發事件。老翁否認一項猥褻侵犯罪，案件今（28日）在西九龍法院（暫代區域法院）開審。孫女早前向臨牀心理學家憶述「（爺爺）有時就唔隔（褲子），有陣時直接（觸摸她）」。

代號L.K.H.的被告坐輪椅出庭，並佩戴呼吸機和助聽器，他因而在犯人欄外受審。休庭期間，多名旁聽的親友協助被告出入法庭。辯方透露將爭議被告有否觸碰過事主，以及質疑事主X由母親教她供述事件。

控方開案陳辭指，於2023年5月3日下午，被告與當時5歲的孫女X同住在屯門某村屋，兩人坐在客廳食水果，X的妹妹則和母親Y在房內。其間，被告用手指隔著內褲，以及直接觸摸X的陰部。翌日，X和Y一同探望親戚時，X把事件告訴Y，於是Y向社工求助。同月8日，警方上門拘捕被告，被告警誡下有招認。

庭上播放X與臨牀心理學家進行的家居錄影片段，X稱當日下午與爺爺坐在地墊面對面食布冧，他用一隻或兩隻手指撫摸X「wee-wee（小便）」的部位。被問及爺爺有否隔著褲摸X，X說「有時有，有時無」，「有時係條褲入面」，其後X「好似發呆咁樣」。雖然母親曾問X發生何事，但X沒即時回答，翌日才說。

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