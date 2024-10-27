以「做傻事」形容自殺　能仁學者為言論不當致歉 團體斥污名化學童自殺 (22:15)

自資院校香港能仁專上學院前日（25日）發布學童自殺調查，該院教授兼生命教育中心主任謝向榮稱學童「多想社會責任、家長期望」便不會「做傻事」，又建議師生到訪該院有份設立的農莊，「睇下啲雞仔孵化，就唔會做傻事」，此番言論今日（27日）遭關注學童自殺學生聯席譴責，並要求謝公開向學生致歉。謝向榮今晚回覆本報，承認以「做傻事」、「輕生」形容自殺者確有不當，向受影響群眾致歉。他承認該中心仍有很多不足，旨在「拋磚引玉」，盼更多機構和專家共同為學生美好將來出一分力。
謝向榮稱，今次的爭議是發布會部分言論，不代表事實全部，指生命教育應當重視日常的價值觀教育，遂鼓勵師生到訪農莊，透過與動植物的互動，讓學童調適壓力。謝說，礙於發布會時間、報道篇幅所限，部分內容被節錄引述，容易造成誤會，引起公眾不安，亦為此表示歉意。
關注學童自殺學生聯席今午在社交平台發文，譴責謝向榮的不當言論，稱他污名化學童自殺以及精神健康問題，暗示自殺是自私、不懂得為他人設想的行為。聯席認為不應將學童自殺問題歸咎於單一情況，又引述撒瑪利亞防止自殺會曾指出「學童或青年的壓力大多來自父母期望過高」，批評謝向榮再次建議學生多想家長期望，「無疑是輕言學生所面對的壓力」。
香港能仁專上學院前日舉行記者會，稱委託公司本月做調查並獲225份回覆，顯示15.1%（34名）家長表示子女透露曾有自殺或自殘想法，並以本港高小及中學學童人數約56萬，推算出「約8萬名學童或曾有自殘輕生想法」。同場包括學院署理校長汪國成。