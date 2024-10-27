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啟德體育園問卷蒐集觀眾評價　陳國基：將再舉行約20場測試賽 (20:05)

啟德體育園今（27日）午舉行首場測試賽，政務司長陳國基指，有逾1500名觀眾入場，他表示，測試賽主要測試場內安檢，觀眾進場離場、人群管理、驗票設施及硬件運作等，認為各方面運作暢順，「（觀眾）6至7分鐘後已離開體育館，數分鐘後已能到達宋皇臺站」。他表示未來會再進行約20場的測試賽及演練，包括入場人數5萬人的賽事。

文體旅局長楊潤雄指，下月16日將於青年運動場舉行第二場測試賽，為國際欖球賽，料入場人數達3000人，現正進行售票；至於其他場館，當局預料室內場將於12月舉行首場測試賽，主場館則將於明年1月頭舉行，目標逐步提升演練容納人數至5萬人，詳情將適時向公眾公布。

陳國基指，警方與體育園公司在來往港鐵站及巴士站沿途加設逾300個指示牌，體育園公司亦安排逾300名人員協助市民，同時測試場內外工作單位的溝通。他又稱，根據觀察，大部分市民均透過港鐵前往或離開體育館。他指出，是次測試活動是寶貴經驗，警方稍後會與各部門開會，研討如何優化未來的測試活動安排。當局亦向所有進場觀眾派發問卷，以了解公眾對交通、場地設施、路牌指示是否足夠及餐飲售價等意見。問卷要求觀眾評分（0-10），問日後會否推薦親友到訪體育園活動。

楊潤雄認為試賽進行非常順利，希望觀眾能就交通、場地設施及感受多給予意見，為將來演練作部署。他又指，由宋皇臺站至啟德體育園之間行人路進行美化的工程，並在場內場供餐飲，期望觀眾能有好的體驗。警方跨部門演練專責組表示，將協調不同場館設施，以及不同部門之間的安排，包括活動安全、保安、人流等，為體育園正式啟用作準備。

另外，港鐵在宋皇臺站安排了兩班「空載列車」，分別往屯門及烏溪沙方向，接載於活動後離開的乘客，以加快疏導人流。據觀察，於今午觀眾進場及傍晚離場時間，兩個車站運作均大致暢順有序。

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