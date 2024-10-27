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啟德場館　細罐裝嘉士伯啤酒售40元　可樂28元一瓶　考慮將來售熱狗 (16:46)

啟德體育園今日下午進行首個測試賽事，足球測試賽活動將於園區的青年運動場舉行，預計觀眾人數一千。球賽規則禁示觀眾攜帶罐裝和瓶子飲料或食品入場，不能帶酒精飲品。場內小賣部今日營運，提供各類飲品及輕食，包括啤酒，而細罐裝嘉士伯啤酒售價40元、飛雪礦物質水（500毫升）一瓶20元、瓶裝可樂（500毫升）28元，焦糖爆谷（18安士裝）40元，而卡樂B薯片細包裝售10元。不過，如不想花費飲食，場內有免費飲用水機供人使用。

場館地下層及一樓各設有兩部自動販賣機、售價由20至30元不等。一樓有由「Bravo!」營運的小賣部，售價由10元至40元不等，共有9款食品及10款食品，包括酒精飲品、雪糕及鬆餅等。Bravo!負責人陳先生表示，未來會因應不同賽事加入不同食品，又指場內設有廚房，將來會考慮加入熱狗等熟食。

首場測試賽於下午4時半上演，持票的1000名觀眾可於下午3時入場。啟德青年運動場場外設有5個金屬探測器安檢裝置，每個裝置均有3名保安人員負責安檢，持票人士大致順利入場。保安人員會要求觀眾打開背包查看，而規則雖指明不能攜帶瓶裝飲品進內，但今日有進場市民仍獲准帶膠樽裝茶入內。

安檢站一旁擺放一個禁止攜帶進場的物品清單，包括「激光筆或指示器」、「任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品」等。園方亦於場外位置擺放場地守則，列明所有人必須遵守中華人民共和國香港特別行政區《維護國家安全法》和其他相關法律，又列明若涉升旗儀式、奏唱國歌等，訪客必須遵守所有適用的法律和法規，包括《國旗及國徽條例》、《區旗及區徽條例》及《國歌條例》，違例者需承擔法律責任。

開場前多個政府部門人員到視察，包括文體旅局長楊潤雄、保安局長鄧炳強等。

本報記者今午2時乘搭港鐵往宋皇臺站，列車由鑽石山站往啟德站途中，以及往宋皇臺站途中，車上播放廣播「請注意，持門票參與啟德體育園活動的乘客，請在宋皇臺站下車」。宋皇臺站月台及大堂設有多個指示前往啟德體育館的易拉架，記者由宋皇臺站D出口步行約5分鐘即抵達場外，沿路有多名警員及民安隊駐守。

港鐵就指，啟德體育園鄰近港鐵宋皇臺站和啟德站，在測試活動期間，港鐵會於兩個車站實施部分列車及車站特別安排，包括密切留意車務運作並安排「空載列車」候命；加派人手協助乘客；並已於站內更換及增加超過100個標示及指示牌，及利用廣播等乘客資訊。

 

相關字詞﹕啟德體育園 啤酒 啟德測試賽 青年運動場 國安法 編輯推介

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