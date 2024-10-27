蘭桂坊萬聖節人流管理措施　首次應用「人流估算系統」識別安全隱患 (16:46)

中區警區助理指揮官（行動）戚夏瑜表示，去年蘭桂坊錄得2.5萬人次，預計今年人數與去年相若，周四下午2時將分階段實施封路，涉及範圍包括蘭桂坊、德己立街、雲咸街、威靈頓街、士丹利街及皇后大道中。除封路外，亦會實施人流管制措施，預期黃昏時，市民可以自由進出蘭桂坊，惟入夜人流開始增加時，就會實施單向人流管制，並封閉部分出入口，市民需經德己立街進入，由雲咸街方向離開；當人流再多，需要擴大等候區，市民需要排隊分批有秩序進入蘭桂坊，不定時進行單向人流掃蕩，以免過多人流聚集在斜路。

警方表示，區內將設立緊急通道，當遇緊急情況，警方及救援人員可快速趕赴現場，而蘭桂坊附近亦會安排的士大使當值，並設立資訊站解答市民問題。

行動部署理警司馮俊鵬指，警方為確保活動有序進行，會在蘭桂坊一帶安裝約50組閉路電視及公眾廣播系統，當晚亦會首次應用「人流估算系統」。馮提到，閉路電視會安裝在人流多的公眾地方，將多角度的實時影像，即時傳送至附近警區行動指揮中心，以掌握現場情况及協助制訂合適人群管理方案。警方亦會應用「人流估算系統」，透過影像分析技術對現場人流密度作出評估，及早識別潛在安全隱患；另外警方又加裝公眾廣播系統，即時向現場人士發布突發訊息及防罪資訊。

警方表示，會繼續在全港揀選合適地方安裝閉路電視，目標在2025年內共安裝2000組。504組已完成安裝的閉路電視，已協助警方偵破46宗案件及拘捕72人，當中包括兇殺案及行劫案。警方呼籲市民切勿攜帶任何仿製槍械作道具、利器、攻擊性武器或其他違法物品，以免觸犯法例。