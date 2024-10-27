明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

職業治療學會倡主流學校加設駐校治療師　助辨識學童情緒照顧需要 (15:56)

今日（27日）為世界職業治療日，香港職業治療學會舉辦同樂日，讓市民認識職業治療師的工作。近年學童精神健康問題備受關注，香港職業治療學會主席鄭慧慈表示，職業治療師能從活動入手，訓練有需要學童生活技巧，降低他們自殺的機會，建議政府未來規定至少一名職業治療師駐校協助識別風險個案。

鄭慧慈表示，目前政府雖有規定特殊學校需有職業治療師駐校，但因目前本港推動共融教育，很多個案都在主流學校潛伏，而學校單靠社工、老師等，未必能有效識別風險個案。她建議，政府未來可循序漸進因應人手，安排職業治療師同時為幾間主流學校服務，甚至獨立服務。鄭慧慈認為職業治療師若能及早介入，可舒緩醫療系統的負擔。

職業治療師處理事情的範疇廣泛，角色定位上或令市民感到模糊，職業治療師曾寧欣解釋，職業治療師是「以人為本」的專業。她舉例，物理治療師會向求診者提供器材，令他們恢復運動能力；職業治療師則會觀察求診者的個人能力、日常喜好習慣及背景等個人因素，從而得出度身訂做的治療方案。

鄭慧慈又指，礙於資源及學額限制，目前香港只約有3300名職業治療師，相比外國仍不足夠。被問到可否引入外來專才，鄭指職業治療師近年均以廣東話與求診者溝通，認為在語言溝通上，外來專才不必符合要求。

「世界職業治療日同樂日2024」今於藍田麗港城商場進行，其間有職業治療主題的遊戲攤位及資訊展覽，讓市民從參與中增加對老人防跌、小童特殊學習需要的認識。同場亦有職業治療界同工、學生及康復人士作歌唱、街頭音樂及八段錦等表演，活動至傍晚5時結束。

相關字詞﹕編輯推介 學童情緒 識業治療

上 / 下一篇新聞