職業治療學會倡主流學校加設駐校治療師　助辨識學童情緒照顧需要 (15:56)

鄭慧慈表示，目前政府雖有規定特殊學校需有職業治療師駐校，但因目前本港推動共融教育，很多個案都在主流學校潛伏，而學校單靠社工、老師等，未必能有效識別風險個案。她建議，政府未來可循序漸進因應人手，安排職業治療師同時為幾間主流學校服務，甚至獨立服務。鄭慧慈認為職業治療師若能及早介入，可舒緩醫療系統的負擔。

職業治療師處理事情的範疇廣泛，角色定位上或令市民感到模糊，職業治療師曾寧欣解釋，職業治療師是「以人為本」的專業。她舉例，物理治療師會向求診者提供器材，令他們恢復運動能力；職業治療師則會觀察求診者的個人能力、日常喜好習慣及背景等個人因素，從而得出度身訂做的治療方案。

鄭慧慈又指，礙於資源及學額限制，目前香港只約有3300名職業治療師，相比外國仍不足夠。被問到可否引入外來專才，鄭指職業治療師近年均以廣東話與求診者溝通，認為在語言溝通上，外來專才不必符合要求。

「世界職業治療日同樂日2024」今於藍田麗港城商場進行，其間有職業治療主題的遊戲攤位及資訊展覽，讓市民從參與中增加對老人防跌、小童特殊學習需要的認識。同場亦有職業治療界同工、學生及康復人士作歌唱、街頭音樂及八段錦等表演，活動至傍晚5時結束。