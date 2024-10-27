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啟德體育園場地守則曝光 需守國安法、國歌法 禁煽動內容服飾物品 (15:49)

啟德體育園內可容納5000名觀眾的青年運動場，將於今日（27日）下午4時半舉行乙組足球賽西貢對黃大仙，亦是體育園首場測試活動。已持票的1000名觀眾可於下午3時入場。園方發布場地守則，列明所有人必須遵守中華人民共和國香港特別行政區《維護國家安全法》和其他相關法律，又列明若涉升旗儀式、奏唱國歌等，訪客必須遵守所有適用的法律和法規，包括《國旗及國徽條例》、《區旗及區徽條例》及《國歌條例》，違例者需承擔法律責任。

啟德體育園公布場地守則中，禁止訪客攜帶激光筆、長度超過35厘米的雨傘、「任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設的物品」、以及「根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品」等進場。另外，任何形式的未經授權的宣傳、信息或圖像（如旗幟、橫幅、服裝、配飾或其他物品上出現的挑釁或冒犯或煽動性內容）均被禁止。

啟德青年運動場列明，以下物品禁止攜帶進入場地：

• 任何類型的武器或懷疑改裝武器

• 玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

• 酒精飲品

• 任何非法物品

• 激光筆或指示器

• 充氣輕於空氣的物品（例如：氦氣球）

• 帶輪的休閒設備，包括但不限於滑板、單車、滑板車

• 無人機、遙控飛行裝置或風箏

• 尺寸超過 35 厘米 x 20 厘米 x 30 厘米的手提袋（無法放置於座位下）

• 長度超過 35 厘米的雨傘和自拍棒

• 任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

• 根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品

球場內餐飲店亦開始營業，場內有售啤酒，細罐裝嘉士伯啤酒售價40元、飛雪礦物質水（500毫升）一瓶20元、瓶裝可樂（500毫升）28元，焦糖爆谷（18安士裝）40元；而場內另有飲用水機供人使用。

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