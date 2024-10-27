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梁振英憂土地供過於求致負資產 　陳茂波：開發土地工作需持續做 (15:06)

全國政協副主席、前行政長官梁振英早前指，憂慮土地供過於求，持續造地或會衍生負資產問題，加重政府財政負擔。陳茂波今日（27日）在電台節目指，吸取過去多屆政府經驗，認為開發土地工作要持續做，不能因樓市波動而停滯，又指本港於2003年至2012年間曾連續多年未有賣地或造地，形容「後遺症很大」，他指，由於造地需社會各界廣闊地參與、需時長，認為政府需及早籌劃，持續造地，以建立土地儲備。

陳茂波又指，政府財政今年面對赤字，情況將持續約3年，但會逐步收窄，又強調不可因赤字防礙發展。至於土地收入，他表示，資產市場收入較波動，需視乎經濟情況，又指香港作為較小型的全開放經濟體，有如「單料銅煲、好快熱又好快冷」，認為更重要是固本培元，不用太過擔心個別一、兩個年度赤字額的大小，只要維繫金融安全，本港經濟能在穩健基礎下逐步發展。

《施政報告》提出放寬物業按揭貸款成數，陳茂波指，是將樓市恢復至未有任何「辣招」的狀況，由市場自行調整，現時土地及住宅樓宇供應較充裕，有更大底氣在市場波動時調節供應，銀行體系亦提供強大緩衝，借貸水平非常安全，認為撤銷當年管理需求措施能讓市民更易置業。

陳茂波又表示，新一份《施政報告》提出的措施，涉及約40億元經常性開支，當中基建方面的長期投資，例如北部都會區發展，會盡量利用市場資金，包括公私營合作，改善交通接駁等；政府會繼續發債，初步規模每年約1200至1300億元，未償還債項只佔本地生產總值6%，綜觀全球而言是低水平，料5年後亦只佔約13%，認為有足夠資金支持基建投入，又指2025年起將進行財政整合政策，每年削減政府開支1%，料3年可讓政府回復收支平衡。

相關字詞﹕編輯推介 陳茂波 梁振英 土地儲備 財赤 負資產

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