林世雄：將發展綠色港口及智慧港口　提升本港航運競爭力 (13:47)

綠色港口方面，林世雄指為配合國際海事組織2050年海運「淨零排放」目標，推出新一代綠色燃油，現時約600艘船已在使用液化天然氣，未來亦計劃推出甲醇、氨或氫氣等綠色燃油。他表示，部分企業需遵守ESG規則，因未能在本港港口進行綠色燃油加注而不靠泊港口，期望下月能就本港在綠色燃油加注上設立行動綱領，以吸引更多船靠泊。

就港口智能化，林世雄指，將研究如何促進港口、貨主及物流業之間的資訊流通。他指出，港口生態圈除港口的活動，還包括「上游的貨主」及「下游的物流業」，智能化下能讓資訊更透明，提升效率，「例如船何時泊岸，令下游貨車或配套能及時安排等。」他又稱，正在冷鏈（Cold-Chain）試行智慧港口，明年將推出一套系統令技術可廣泛應用，提高港口的操作效率。

他又稱，行動綱領中亦包括海運生態圈，當局由2020年至2022年推出稅務優惠，涵船務貸款、保險、租賃等，現已有1100間港口與其他海運服務有關的公司進駐香港，未來將研究進一步提供稅務優惠，「將個餅再做大一點。」