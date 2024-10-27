甯漢豪：冀明年粉嶺北或洪水橋片區可招標 (13:39)

商業辦公室空置率高，被問及私人住宅相對商業或產業用地，會否佔較高比例，以吸引發展商投標，甯指暫不想說得太確切，要先聽取企業意見，「產業用地的話，發展商完成土地平整後交回政府就可，那整盤數就不同，並非要求其承擔收益。」她又指，劃定住宅用地比例時，需視乎片區裏其他的公共設施組合及興建所需資金，「沒有一個方程式」。

至於片區開發時限，甯漢豪指，由於片區涉及範圍大，不能只定一個限期，發展商需依照地契訂明的「建築規約期限」分批起樓。她又稱，若發展商未能按賣地條款所訂期限交出發展項目，可按罰款機制申請延期，政府將就每次延期收取地價某一個百分比，「所以有代價」；若「不幸」推地後「爛尾」，亦受條款規管。

被問及會否允許發展商分批付地價，甯漢豪指，計劃冀改善政府現金流，認為若可分批付地價，未必能達到目的，希望一次給予，但表示會在市場意向作調查。至於若商界反應未如理想，政府有否足夠資金繼續支持基建？甯指片區開發用公私營合作，是為了讓政府不用動用太多資金做基建，在項目進行前冀問準市場，但亦相信每年政府開支都有作合適部署，現時亦有基建發債，故認為當局「總有辦法承接下去。」

至於會否透過輸入外勞節省人力成本，甯漢豪指，輸入外勞的工資按該行業工資中位數而定，「輸入勞工並非為廉價勞工」，現時1.2萬個建造業界的外勞配額中，至今只用了約9000個，當局會視乎情況使用配額。她又指，外勞配額透過推算未來數年的建造業工程量而定，相信建造業議會最快明年年初會再做估算。

另外，觀塘安達臣道首置盤月初被揭發，其中一座樓宇懷疑缺少六條鋼筋，甯漢豪指因項目涉及多坐樓宇，屋宇署已要求承建商負責人交「頗多報告」，適當時會向公眾交代。