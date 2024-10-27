陳茂波明率團訪沙特　見證首兩隻港股ETF掛牌 (11:08)

是次代表團將於本月28日至31日訪問利雅得，成員共逾110人，包括一帶一路辦公室、金融管理局、證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局、香港交易所、香港投資管理有限公司、香港金融發展局、香港科技園公司以及數碼港的主要負責人或代表。代表團成員也包括多家金融、創科和專業服務機構或協會的代表，以及超過30家科企和初創企業的創辦人或負責人。

代表團於訪問期間將出席第八屆「未來投資倡議大會」(Future Investment Initiative，FII)，活動雲集中東以至全球各地重要的政商界領袖，探討如何利用投資推動人類更繁榮和可持續的未來。陳茂波指，代表圑成員將於大會上向各國展示香港高度國際化的特質、在「一國兩制」下作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色和優勢，積極說好中國和香港故事。代表團也會舉辦多場早餐會、圓桌會議、路演及招待會等交流活動，促進香港與沙特阿拉伯和中東地區的交流和合作，並為香港拓寬資金來源。

沙特阿拉伯近年提出《2030年願景》，推動經濟多元發展，並致力吸引更多海外投資及對不同類型項目的技術投入。陳茂波指，訪問活動亦重點加速和深化兩地創科方面的合作，其中香港科學園公司將帶同20多間科技初創公司在當地進行「路演」，而香港投資管理有限公司的合作伙伴亦會參與部分行程，合力展示近本港創科發展成果及逐漸完善的創科生態圈，相信有助企業探索更多業務協作的機會。