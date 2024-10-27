明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳茂波明率團訪沙特　見證首兩隻港股ETF掛牌 (11:08)

財政司長陳茂波明日（28日）將帶領由金融及創科界代表組成的商務代表團，前往沙特阿拉伯利雅得進行三天訪問，以加強和深化香港與中東地區在經貿、金融和創科等方面聯繫，開拓商機。陳茂波今（27日）在網誌指，此行將見證首兩隻在沙特阿拉伯交易所上市、追縱港股的交易所買賣基金(ETF)，認為比較去年底當局促成了首隻追縱沙特股票的ETF在港上市，今年規模更大的港股ETF在沙特掛牌，展示兩地市場資金雙向流動良好，並預期這首兩隻港股ETF當地掛牌後，將為本港市場引入更多中東地區的資金。

是次代表團將於本月28日至31日訪問利雅得，成員共逾110人，包括一帶一路辦公室、金融管理局、證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局、香港交易所、香港投資管理有限公司、香港金融發展局、香港科技園公司以及數碼港的主要負責人或代表。代表團成員也包括多家金融、創科和專業服務機構或協會的代表，以及超過30家科企和初創企業的創辦人或負責人。

代表團於訪問期間將出席第八屆「未來投資倡議大會」(Future Investment Initiative，FII)，活動雲集中東以至全球各地重要的政商界領袖，探討如何利用投資推動人類更繁榮和可持續的未來。陳茂波指，代表圑成員將於大會上向各國展示香港高度國際化的特質、在「一國兩制」下作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色和優勢，積極說好中國和香港故事。代表團也會舉辦多場早餐會、圓桌會議、路演及招待會等交流活動，促進香港與沙特阿拉伯和中東地區的交流和合作，並為香港拓寬資金來源。

沙特阿拉伯近年提出《2030年願景》，推動經濟多元發展，並致力吸引更多海外投資及對不同類型項目的技術投入。陳茂波指，訪問活動亦重點加速和深化兩地創科方面的合作，其中香港科學園公司將帶同20多間科技初創公司在當地進行「路演」，而香港投資管理有限公司的合作伙伴亦會參與部分行程，合力展示近本港創科發展成果及逐漸完善的創科生態圈，相信有助企業探索更多業務協作的機會。

相關字詞﹕編輯推介 陳茂波

上 / 下一篇新聞