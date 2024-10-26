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警破扒竊團伙拘3內地男子　涉5宗案共損失約2萬元 (20:36)

屯門警區於10月接獲多宗報案，分別指背囊或袋被打開，財物不翼而飛。警方展開多方面調查後，昨晚（25日）在荃灣拘捕3名內地男子，初步相信他們涉及5宗扒竊案，事主合共損失約2萬元。警方相信已搗破專以較年長女士為目標的扒竊團伙，不排除背後有人操控及安排來港。

屯門警區刑事調查隊第四隊主管郭文煒高級督察表示，接獲多宗報案後，屯門警區刑事部展開全方位調查，包括情報分析及翻查大量閉路電視。昨晚約10時，探員持法庭手令到荃灣一間酒店，在房間拘捕3名內地男子，年齡由32至47歲，當中兩人為非法入境，另一人持雙程證，3人由探員帶署扣查。

初步調查相信，被捕3男子涉及屯門區4宗扒竊案，另一人則涉及將軍澳區的一宗企圖扒竊案。他們會在人流較密集的商場、巴士站等徘徊，尋找單獨及較年長女士為目標，趁人多擠迫及事主未有防備情况下，打開其背囊或手袋盜取財物。該團伙犯案時較有組織，相信背後有人操控，警方正追緝其他在逃人士，不排除有更多人被捕。據了解，失物以信用卡及銀行卡為主，有事主的信用卡曾被盜用。

警方重申，「盜竊」是非常嚴重罪行。根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。

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