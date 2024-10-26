爆竊案今年首季升逾五成　警方加強無人機及飛行服務隊巡邏 (16:50)

蕭澤頤在商台《政經星期六》提到，警方今年首3季整體錄得70,015宗罪案，較去年同期升約4.8%，升幅主要來自詐騙案、店舖盜竊案及裸聊勒索案。針對爆竊案，蕭澤頤稱安排無人機及飛行服務隊的巡邏，可能發現非法入境者蹤跡，包括是其雜物及食物，警方蒐集情報後可能會埋伏，同時藉此提供阻嚇作用。他又鼓勵市民盡快報案，即使發現是一場誤會，只是報案人「真誠」相信有可疑人物，警方亦不會認為報案人是浪費警力。

警方今年4月起分階段在罪案黑點安裝閉路電視，本年底前將於全港安裝615組閉路電視，截至本月中已安裝476支。蕭澤頤稱，至今有42宗藉閉路電視破獲的罪案，當中包括謀殺、行劫及爆竊案等。他又指，閉路電視除有助防罪滅罪，亦藉此做人流管制，舉例現時蘭桂坊已安裝50組閉路電視，下周萬聖節，警方會利用內置的「人數點測系統」做人流管制，並透過廣播讓市民知道當時情况。