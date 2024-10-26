爆竊案今年首季升逾五成　警方加強無人機及飛行服務隊巡邏 (16:50)

警務處前處長曾偉雄位於大埔的獨立屋住所日前遭爆竊，警務處長蕭澤頤今（26日）表示，今年首季爆竊案較去年同期升逾五成，主要來自村屋等住宅爆竊案，而損失金額升幅亦逾三成。但他說，過去半年，警方已加強情報蒐集及巡邏村屋和獨立屋範圍，並安排無人機及政府飛行服務隊高空巡邏，舉例在山頭或者村屋附近的範圍會否發現可疑人物等；而今年首3季爆竊案已輕微下跌5宗，損失金額亦下跌48%。
蕭澤頤在商台《政經星期六》提到，警方今年首3季整體錄得70,015宗罪案，較去年同期升約4.8%，升幅主要來自詐騙案、店舖盜竊案及裸聊勒索案。針對爆竊案，蕭澤頤稱安排無人機及飛行服務隊的巡邏，可能發現非法入境者蹤跡，包括是其雜物及食物，警方蒐集情報後可能會埋伏，同時藉此提供阻嚇作用。他又鼓勵市民盡快報案，即使發現是一場誤會，只是報案人「真誠」相信有可疑人物，警方亦不會認為報案人是浪費警力。
警方今年4月起分階段在罪案黑點安裝閉路電視，本年底前將於全港安裝615組閉路電視，截至本月中已安裝476支。蕭澤頤稱，至今有42宗藉閉路電視破獲的罪案，當中包括謀殺、行劫及爆竊案等。他又指，閉路電視除有助防罪滅罪，亦藉此做人流管制，舉例現時蘭桂坊已安裝50組閉路電視，下周萬聖節，警方會利用內置的「人數點測系統」做人流管制，並透過廣播讓市民知道當時情况。