盧寵茂：公院檢討收費非加價 會有加有減 資源留給重症緊急者 輕症者部分費用自付 (15:24)

盧寵茂指，現時97%的醫療成本由政府承擔，形容世界上沒有甚麼地方可以做到，亦很難維持，尤其現時人口老化、醫療科技進步。盧指，香港醫療一直是公營私營雙軌制，但兩條軌道近年似乎愈來愈分開，一邊看病很貴，一邊又因收費太便宜造成看病難，政府不希望公私營醫療走向兩極化，市民沒有選擇。盧稱，醫管局的定位一直是幫助窮困、重症及急症病人，當局盼可將資源留給最有需要的人，但一定會堅持「沒有人會因為財政得不到適當治療」的原則。

盧寵茂又提到， 醫療改革亦包括係醫管局、衞生署及基層醫療署重新定位及分工，例如基層醫療署可提供更多的慢病管理等的工作，而衞生署在治療方面的醫療服務，可能交由醫管局或基層醫療署做，舉例皮膚科服務因歷史原因，一直由衞生署提供服務，將來希望交回醫管局。

施政報告提到籌建第三所醫學院，盧寵茂稱若第三間醫學院與另外兩間醫學院課程、收生來源一樣，都是收本地生，水準可能下降，有可能與現有兩間醫學院「搶食」，出現惡性競爭，各醫學院在師資、教學醫院、學生的資源上會被分薄。他指，各醫學院應在不同地方發展、進步，以錯位發展作策略，每間醫學院都應訂立自己的優勢，包括新的醫學院在其科研上的優勢。

另外，「1+」審批機制將由下周五（1日）起擴展至所有新藥，盧寵茂稱「1+」審批機制由去年11月開始至今已有超過80間藥廠、共200多款藥物有意申請，當中5款藥已通過機制審批。盧稱，第一款獲審批治療結腸癌的標靶藥，不但在港註冊，亦已進入專科藥物名冊，病人不需要通過繁複程序使用藥物，而且透過醫管局標準收費使用，藥物的價錢較藥廠原價將減約三成。他稱，審批機制重視質量、安全及效果，除了藥物仍需 取得1個認可地方發出的藥劑製品證明書（CPP），藥劑業及毒藥管理局亦會有專家按本地臨床數據評核，再作出批准，強調不會因想加入更多新藥而「通水、放水」。