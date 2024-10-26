考評局：暫未計劃再引入DSE中文科口試 英文科口試轉網上未有時間表 (15:01)

至於英文科口試何時轉網上進行，蔡筱坤指未有實施時間表，稱會繼續做可行研究，亦會諮詢學校，探討執行上的細節要求。麥勁生稱，留意到轉在網上舉行的趨勢及好處，但指仍存眾多考慮因素，如網上平台技術是否成熟、老師與學生是否掌握及認識全新考核模式等，強調「不急於推行這件事」。

2024年中學文憑試（DSE）通識科由公民與社會發展科（公社科）取代，評級只分達標與不達標。對於取多少分才屬達標，蔡筱坤未提供具體分數，僅稱考評局採用水平參照，專家小組每年會按試卷程度及學生表現，以制定最低分數 ，又強調最低分數每年均有變化。

因應中學文DSE 4個核心科目改革，秘書長魏向東表示，目前有逾800間海外院校認可DSE資歷，當中包括美國耶魯大學、紐約大學、英國劍橋大學等海外著名院校。他指，即使英國牛津大學及美國麻省理工學院未有在考評局網頁刊載DSE的收生要求，但去年仍有考生憑DSE成績入讀，認為部分院校是冀以靈活標準，不欲設最低要求，才不在局方網頁列出收生條件。

魏又指，目前共4開內地與考學校，重申與考學校能否成為內地DSE試場沒有必然關係，將稍後公布內地設考場的詳情。