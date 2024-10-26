屯門顯發邨及業旺邨率先落實幸福設計指引 房署冀令公屋居民生活更舒適 (10:57)

房屋署助理署長（工務）黃至中表示，新建公營房屋項目已運用幸福設計指引，新落成的屯門顯發邨附近有陶窰，署方便把陶窰文化融入屋邨外牆、戶外廣場牆身和大堂的設計，極具特色。屯門另一個新屋邨業旺邨則利用幸福設計指引中活力健康的概念，將單車泊位設在屯門河單車徑附近，方便居民踏單車。他指現有公共屋邨也會進行不同類型改善工程，包括美化外牆、改善設施、增加綠化等，令居民生活更舒適。

幸福設計指引統整房委會過往建造和管理經驗，團隊更走訪26條屋邨，透過小組活動、工作坊和深入訪談等聆聽逾3,000名居民意見，獲得多項實際建議，例如在升降機內設斜櫈，進一步提升居民的生活質素。

黃至中表示，居民每日最常到的地方是入口大堂，房屋署希望把它變成居民共聚的空間。除了設計時預留更大面積，加強通風，也要考慮長者的需要。他解釋署方打算設置更多扶手，電梯大堂和升降機內也可增設斜櫈，讓長者有需要時靠一下。信箱是居民停留的位置，署方會在旁邊增設掛鉤，方便剛購物回家的居民掛起大包小包，騰出雙手輕鬆地取信。

另外，房屋署也把握時間和善用恆常資源，在十條屋邨進行外牆粉飾和小型改善工程，以及在20條屋邨完成園境種植美化工作，建立更多幸福社區。以屯門蝴蝶邨為例，署方便利用幸福設計指引中地方形象的概念，以蝴蝶為主題美化邨內環境。

房屋署屋宇保養測量師（項目）莫若思介紹邨內一幅壁畫時說，特意畫上數隻大蝴蝶把礙眼的喉管、老鼠擋變成樹屋、樹幹，而邨內一個涼亭則髹上以屯門好去處為主題的天幕壁畫，以蝴蝶視覺俯瞰整個屯門，帶領遊人欣賞區內地標和風景。她指當局費盡心思改善屋邨環境，無非期望居民生活愉快，莫若思鼓勵居民走出住所四處走走看看，多了解社區，達到家社互聯。