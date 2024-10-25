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「寶藥黨」4成員被捕　涉騙3人共逾7萬元　 (23:06)

警方拘捕4名男女，涉以「寶藥黨」手法於街頭兜搭，詐騙3人合共超過7萬元。4名被捕男女中，3人持雙程證，他們涉嫌以欺騙手段取得財產罪被捕，目前正被扣查。

中區警區重案組督察黃展浩表示，今日（25日）中午時份，便裝警員於上環一帶進行巡邏，見到3女1男在街頭向一名年約80歲婦人兜售懷疑藥物，並聲稱該「草藥」對身體有益，甚至可以根治疾病。婦人信以為真，準備付款，警員隨即表明身分上前截停。經調查後，警方以欺騙手段取得財產罪拘捕涉案4人，他們介乎58至68歲，其中3名被捕女子持雙程證，被捕男子則持香港身分證。

經進一步調查，相信該4名被捕人與另外兩宗分別發生於今年9月及10月的同類案件有關。3宗案件共涉及3名事主，被騙款項共約72000元。據了解，另外兩宗案件分別發生於旺角及深水埗街頭；最大金額的一案涉及4至5萬元；事主主要以現金付款。據悉，被捕人疑鎖定行動緩慢或經常揉眼睛的老人家，上前兜售「草藥」，聲稱可以根治他們腳痛或眼睛問題，但涉案「草藥」實際成分有待調查。

警方呼籲，市民不要在街上向陌生人購買藥物，若身體不適或有需要，應向正式執業醫生或機構求醫，而於購買藥品時，應光顧已註冊和信譽良好的商舖，有疑問可向家人或專業人士尋求意見。

相關字詞﹕詐騙

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