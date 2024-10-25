兩男一號風球下於大浪灣滑浪　被康文署職員登記身分證 (22:20)

康文署指，署方職員於今午約4時47分發現有兩名男子在大浪灣泳灘範圍滑浪，其後二人分別在5時30分和5時45分上岸。康文署職員隨即上前向兩人表示，根據香港法例第132E章 《泳灘規例》第11（1）條，市民不得將滑浪板帶進供游泳人士使用的泳灘水域內使用，署方會提出檢控，並要求他們提供身分證明文件。其中一人拒絕提供身分證，因此康文署職員報警求助，其後二人在警察在場的情況下提供身分證予康文署職員登記以作進一步行動。

康文署指，根據香港法例第132E章 《泳灘規例》第11（1）條，市民不得將滑浪板帶進供游泳人士使用的泳灘水域內使用。任何人違反上述規例即屬犯罪，一經定罪，可處罰款2,000及監禁14天。康文署指，署方一直在大浪灣泳灘出入口豎立「禁止滑浪」告示牌及於當眼處張貼告示，並在有需要時進行廣播以勸喻市民切勿滑浪。康文署呼籲市民，絕對不應該進行追風逐浪或其他危險活動，因為這不但危害自己的生命安全，甚至會危害拯救人員安全。