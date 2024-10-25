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四男涉七一金鐘衝突暴動罪成　前浸大生戴嘉平求情稱「出於對香港的愛」而上街 (18:03)

2019年7月1日，示威者在金鐘龍匯道及演藝道一帶聚集，與警方爆發衝突，案發時14歲、案發後入讀浸大並曾擔任學生會外務副幹事長的戴嘉平，以及其孿生兄長戴嘉正等4人早前被裁定暴動罪成，案件今（25日）在區域法院求情。辯方指出，本案候審時間接近5年，法庭應考慮有關情况對被告及其家人的影響；辯方又提及，戴嘉平在親撰的求情信稱從小留意時事，基於關心政治走上街頭，犯案「都係出於對香港嘅愛」。案件將於下周四（31日）判刑。

4名被告為項目主任周子瑋、學生戴嘉平、學生戴嘉正、汽車技工袁恩霖。代表戴嘉平的大律師許淑儀求情指，戴嘉平案發時只有14歲，案發後在奉公守法的情况下成為大學生，入讀浸會大學修讀政治及國際關係，至今年轉往恒生大學修讀哲學、政治與經濟課程。

許淑儀引述戴嘉平自行撰寫的求情信，指他明白案情嚴重，無可避免要承擔法律後果，現時最大盼望是盡快服畢刑期，「返屋企」陪伴家人和繼續學業，並希望法庭判即時監禁，而非判他入教導所，讓他有更多時間專注學業。此外，許呈遞浸大政治及國際關係副教授、前公民黨立法會議員陳家洛等被告師長撰寫的求情信，指他們皆對戴嘉平有很高評價，形容戴是一名不可多得的學生。

針對案情，許淑儀表示，案發時戴嘉平除了持有護目鏡，以及將手套交予哥哥戴嘉正外，沒管有其他工具，而且戴嘉平亦沒在案發現場帶領或號召其他人行事，故此他的罪責屬低至中等，望法庭體諒戴嘉平年幼無知酌情輕判。

代表戴嘉正的大律師關恆芬求情時透露，戴氏兄弟的母親任職紀律部隊，父親則曾任保安員，後為照顧一對兒子而辭職；關又提到，戴嘉正現於都會大學修讀社會科學，望法庭判處監禁，而非判他入教導所，以便他專注學業。針對案情，關說雖然本案「規模唔細」，但戴嘉正參與時間短，亦是因「一時判斷力嘅失誤」才參與，無預謀犯案，望法庭輕判。代表周子瑋及袁恩霖的大狀則未有讀出求情陳辭，僅作簡短補充。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例 暴動罪

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