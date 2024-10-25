12人涉就授出購股權串謀詐騙上市公司　准保釋候訊 (16:09)

12人依次為曾頌愉（56歲）、陳偉龍（43歲）、陳藹恩（32歲）、陳偉思（48歲）、陳思齊（54歲）、周正濠（24歲）、鍾成業（37歲）、李雄佳（61歲）、梁樂（23歲）、貝里明（40歲）、王景樂（32歲）及楊家羥（45歲）。當中曾頌愉是百家淘客股份有限公司（百家淘客）前獨立非執行董事，餘下被告是他的同黨。

控罪指，12人於2022年4月22日至2022年9月29日間，與鄭君瑜一同串謀詐騙百家淘客，即不誠實地宣稱該些承授人是百家淘客或其子公司的員工，從而誘使百家淘客向該些承授人授出6600萬股購股權。交替控罪則指，12人於上述時段內知道或有合理理由相信上述6600萬股購股權的全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。廉署資料顯示，涉案購股權涉及款項共逾435萬元。