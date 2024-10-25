六旬漢涉斬殺三母女及縱火案　事主曾提及想與被告分手不果 (14:34)

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

溫菊芳前夫賴雪庭供稱，溫來港前在內地任職美容業，二人2007年在內地結婚，同年女兒賴夢芯出生，其後二人先後分居和離婚，溫與另一名男子所生的女兒廖淑媛2013年出生。賴指離婚後有與溫聯絡，以便與女兒見面，溫有時會帶兩名女兒到其胞姊溫梅芳的住所聚會，他2021年3月上門探訪時首次見到被告，其後另約兩次見過被告。賴未曾與被告聊天，「我都唔識佢」。

賴稱事發前一周溫菊芳帶同兩女及溫梅芳一家在他工作的燒烤場舉行家庭聚會，被告無出席，當日氣氛頗愉快，是他最後一次見到溫菊芳和女兒。賴同意多年來主要由溫獨力照顧兩女，可謂照顧周到，溫「人就好好，但嘴就衰啲」。她雖會賭錢，但不會不理女兒，無可能因而欠下百萬元債務，「佢一個女人仔點會打麻將借多錢」。

辯方盤問下，賴確認2021年3月溫與胞姊聚會期間，二人因瑣事爭執和打架，溫將椅子扔向胞姊，「兩姊妹打架好小事」。溫梅芳長女廖愛玲供稱，「細姨」溫菊芳曾透露想與被告分手，後來被告「痴返來」。廖認為被告配不上溫，「佢老，我細姨細，所以我唔鍾意。」案發前一晚10時許廖曾與溫視頻通話，沒有異樣。