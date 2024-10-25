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能仁學院調查指一成半受訪家長指子女有自殺想法　促改善生命教育課程 (13:56)

香港能仁專上學院生命教育中心一項調查指，約1成半受訪家長表示子女曾透露有自殺或自殘的想法，逾7成受訪家長指子女曾向他們表達對生活感到絕望或迷茫。學院中心主任謝向榮認為，本港生命教育課程只是「紙上談兵」，「學生要做好多Paper work，對他們來說，生命教育隨時變生命折磨。」

學院中心月初委託香港醫護市場調查及策劃，以問卷形式訪問225名高小及中學生家長。研究顯示約1成半的受訪家長子女，曾透露有自殺或自殘想法，推算全港約8萬名學童或曾有自殘輕生念頭。負責是次研究、香港醫護市場調查及策劃董事黃湫穎表示，數據反映社會並未復常，疫情期間家庭累積的壓力和負能量至今仍未消除，而現時的生命教育不足，缺乏相關書籍和資源供學生、家長和老師參考。

謝向榮解釋，現時生命教育的量很多，但不容易讓學生吸收，「現在有很多資源但用來印工作紙，叫學生聽完講座寫感想，學生是不會開心。」他認為紙本工作是需要亦是基礎，但強調課程裏應加入更多互動元素，讓學生走出課室。

香港能仁專上學院今宣布成立生命教育中心，並與生命勵進基金會合作，期望善用基金會在八鄉馬鞍崗村的「生命教育農場」，提供場地資源並鼓勵學生接觸動植物和自然生態。謝向榮說：「睇下啲雞仔孵化，你已經有生命教育，就唔會做傻事。」

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