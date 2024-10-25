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MIRROR演唱會事故｜康文署另聘工程顧問審視主辦方資料　稱須確保不超限制 (14:05)

3名項目經理涉虛報男團MIRROR紅館演唱會的懸掛設備重量，被控串謀欺詐等罪，案件今（25日）在區域法院踏入第八日審訊。輝固（香港）工程顧問有限公司董事、結構工程師溫志華供稱，輝固是康文署聘請的顧問，負責審視演唱會主辦單位向署方呈交的負重表資料等，強調輝固要確保紅館場內懸掛物重量不超出承重限制。另外，溫作供時提及，12名參與演唱會的藝員平均體重為150磅。審訊周一（28日）續。

3名被告吳凱瑩、林志華及梁耀祖各否認一項串謀詐騙罪，以及屬交替控罪的欺詐罪受審。控方證人溫志華供稱，輝固是康文署以合約形式聘請的顧問，負責審視演唱會主辦單位向署方呈交的負重表及懸掛圖則（Rigging Plan），亦需到紅館檢查在場懸掛物的承重點等；若輝固經審視文件和視察後感滿意，便會向康文署發出證書（stability certificate）。

溫志華提到，2022年7月13日，他從康文署收到一封載有涉案演唱會負重表等文件的電郵，然後將電郵轉寄有份參與項目的同事，包括輝固助理工程師朱家樂及暑期實習生馮帝民。針對負重表內容，溫志華表示，演唱會主辦方打算在紅館懸掛的項目共重約1.8萬磅，當中包括6個共重3600磅的LED屏幕，以及12名共重2160磅的藝員等。

就著12名藝員的重量，溫志華進一步解釋，12人本身平均各重150磅，由於他們演出時會升降，因此計算重量時要把各人體重乘以1.2倍，故此負重表中12人的總重量為2160磅。

根據控方案情，被告吳凱瑩和林志華所屬的「藝能工程有限公司」最終申報所有懸掛項目共重12,342磅；惟實際上它們共重50,885.7磅，為藝能報稱重量的4.2倍。

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