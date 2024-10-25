醫護情侶認藏毒及「偉哥」　護士罰款5000元　醫生還押候判 (13:50)

一名時任瑪嘉烈醫院男醫生涉與另一男護士離開酒店途中，被警員搜出冰毒及俗稱「偉哥」的藥物，事後兩人被控藏毒、管有第一部毒藥等共6罪。二人今日（25日）在九龍城裁判法院認罪，案情指，男醫生警誡下稱二人是情侶關係，他從網上買冰毒自用；男護士求情提及，他因為工作緊張導致心壓上升，故服用「偉哥」緩減狀况。裁判官考慮後者初犯及管有「偉哥」的數量不多，罰款5000元，另下令為男醫生索取戒毒所報告以觀察他有否毒癮，並須還押至11月8日等待判刑。
被告為註冊護士柳國豪（31歲）和醫生陳浩霖（32歲）。翻查醫委會註冊醫生名單，陳為婦產科專科醫生。案情指今年3月26日，兩名被告乘搭的士途中遇上警方截查，警員在柳身上搜出8片他達拉非和8片昔多芬，及在陳身上搜出一個冰壺及數克冰毒。及後警方再到二人長租的紅磡九龍海逸君綽酒店房間內搜查，在夾萬內搜出多一個冰壺、一些冰毒及第一部毒藥。
二人被捕後，柳在警誡下稱服用「偉哥」而控制血壓及保持警覺，他不知道陳有吸食冰毒的習慣；陳指他從醫8年，月入12萬元，時任瑪嘉烈醫院的醫生，柳是他的男友。陳吸食冰毒約3至4年，他從交友軟件上用6000元購買涉案冰毒以自用。
控方表示二人初犯。辯方求情指，柳因為工作緊張導致心壓上升、心跳加速等狀況，才服用「偉哥」，柳因本案將要面對護士管理局的紀律聆訊，就陳的求情則採納書面陳辭。裁判官考慮案情等因素，判柳罰款5000元，並指陳的藏毒份量不輕，下令為他索取戒毒所報告才判刑。