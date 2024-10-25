醫護情侶認藏毒及「偉哥」　護士罰款5000元　醫生還押候判 (13:50)

被告為註冊護士柳國豪（31歲）和醫生陳浩霖（32歲）。翻查醫委會註冊醫生名單，陳為婦產科專科醫生。案情指今年3月26日，兩名被告乘搭的士途中遇上警方截查，警員在柳身上搜出8片他達拉非和8片昔多芬，及在陳身上搜出一個冰壺及數克冰毒。及後警方再到二人長租的紅磡九龍海逸君綽酒店房間內搜查，在夾萬內搜出多一個冰壺、一些冰毒及第一部毒藥。

二人被捕後，柳在警誡下稱服用「偉哥」而控制血壓及保持警覺，他不知道陳有吸食冰毒的習慣；陳指他從醫8年，月入12萬元，時任瑪嘉烈醫院的醫生，柳是他的男友。陳吸食冰毒約3至4年，他從交友軟件上用6000元購買涉案冰毒以自用。

控方表示二人初犯。辯方求情指，柳因為工作緊張導致心壓上升、心跳加速等狀況，才服用「偉哥」，柳因本案將要面對護士管理局的紀律聆訊，就陳的求情則採納書面陳辭。裁判官考慮案情等因素，判柳罰款5000元，並指陳的藏毒份量不輕，下令為他索取戒毒所報告才判刑。